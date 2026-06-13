UE, doppio standard nei confronti di Israele: l'appello a sanzioni e coerenza giuridica

L'Unione europea è chiamata a mettere in pratica i principi di diritto di cui si vanta, applicando sanzioni a Israele per le violazioni a Gaza e nei territori occupati, evitando così l'accusa di doppio standard e rafforzando la sua credibilità internazionale.

L' Unione Europea si fonda da sempre sul principio dello Stato di diritto, un pilastro che determina sia la sua identità politica sia il suo quadro giuridico.

Tale principio è incarnato nei trattati, nella legislazione interna e negli accordi internazionali che l'UE stipula con i partner esterni. L'Accordo di associazione tra Unione europea e Israele, ad esempio, prevede espressamente che le relazioni bilaterali siano condizionate dal rispetto dei diritti umani e dei valori democratici, una clausola che dovrebbe costituire un limite invalicabile per qualsiasi violazione.

In questo contesto, la domanda che i responsabili europei dovrebbero porsi è semplice ma urgente: come è possibile affermare che tali condizioni siano rispettate alla luce degli eventi recenti a Gaza e in Cisgiordania? Gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023 hanno causato una tragedia umana di proporzioni enormi, violando il diritto internazionale e provocando la morte di civili di diverse nazionalità.

Tuttavia, nessuna violenza può legittimare ulteriori violazioni dei diritti fondamentali. Da quasi tre anni Gaza è teatro di una devastazione senza precedenti: decine di migliaia di civili, tra cui un elevato numero di bambini, hanno perso la vita, mentre la popolazione rimasta vive in condizioni sempre più insostenibili.

Le istituzioni giudiziarie internazionali hanno già espresso posizioni chiare: la Corte internazionale di giustizia ha evidenziato il rischio concreto di danni irreparabili ai diritti dei palestinesi ai sensi della Convenzione sul genocidio, mentre la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto contro alti funzionari israeliani per presunti crimini di guerra e contro l'umanità. Le restrizioni agli aiuti umanitari imposte da Israele e la sistematica demolizione di infrastrutture essenziali hanno aggravato una crisi umanitaria di dimensioni storiche.

Parallelamente, la situazione nei territori occupati si è aggravata. Nel luglio 2024 la Corte internazionale di giustizia ha confermato l'illegalità degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, ma l'espansione è continuata, con progetti ambiziosi come la costruzione di 3 400 nuove unità abitative nell'area E1. Tale crescita ha intensificato gli episodi di violenza contro la popolazione palestinese e ha compromesso la fattibilità di una soluzione a due Stati, principio sostenuto formalmente dall'Unione europea.

La responsabilità non ricade più solo sul governo di Israele, ma anche sull'inerzia dell'Unione europea stessa. Da luglio scorso, più di 460 ex ministri, ambasciatori e alti funzionari dell'UE hanno chiesto al Consiglio europeo di applicare le stesse norme che l'Unione pretende dagli altri partner internazionali.

Tra le misure suggerite vi sono la sospensione dei benefici commerciali previsti dall'Accordo di associazione, il blocco delle importazioni provenienti dagli insediamenti illegali, l'ampliamento del regime di sanzioni individuali e la sospensione della cooperazione nei settori in cui emergono violazioni del diritto internazionale. Recentemente, venti ex primi ministri e ex leader di istituzioni europee hanno firmato un editorial che sollecita l'attuazione immediata di tali provvedimenti.

Sebbene queste azioni comporterebbero un costo politico significativo, l'inazione ha un prezzo ancor più elevato: alimenta l'accusa di doppio standard, severi quando si tratta di difendere il diritto internazionale in alcuni contesti, ma esitanti quando le violazioni coinvolgono partner strategici. La posta in gioco supera il conflitto israelo‑palestinese. Riguarda la credibilità dell'Unione europea come attore globale.

Se i principi proclamati dall'Europa non vengono applicati nei momenti più critici, rischiano di diventare strumenti selettivi anziché valori universali, indebolendo non solo la reputazione dell'UE ma anche la sua influenza in un mondo sempre più segnato dalla competizione geopolitica. Inoltre, la mancanza di una risposta decisa ha ripercussioni sul dibattito interno: i giovani attivisti della Flotilla, arrestati in Libia venti giorni fa mentre cercavano di raggiungere Gaza, non trovano sostegno di massa nelle strade.

L'assenza di manifestazioni di solidarietà sembra indicare una rassegnazione o una paura di aggravare un conflitto più ampio, ma l'Europa non può permettersi di rimanere in silenzio di fronte a violazioni così gravi. Una politica coerente, basata su standard giuridici uniformi, è indispensabile per preservare l'integrità morale e l'efficacia diplomatica dell'Unione, evitando che le parole si trasformino in semplici slogan vuoti





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