Il Consiglio UE ha dato il via libera alla firma dell'accordo commerciale con l'Indonesia per eliminare i dazi su oltre il 90% dei prodotti e tutelare le imprese dal rischio tariffs.

Il Consiglio dell' Unione Europea ha formalmente autorizzato, mercoledì 18 novembre, la firma e l'applicazione provvisoria dell' accordo commerciale tra Bruxelles e Giacarta. Questa decisione chiave mira a potenziare gli scambi economici tra le due parti e a mitigare gli effetti negativi delle politiche protezioniste attuate dall'amministrazione statunitense guidata dal presidente Donald Trump. L'obiettivo strategico è creare un ambiente di mercato stabile e competitivo per le imprese europee e indonesiane, garantendo vantaggi reciproci immediati.

Eliminazione dazi e salvaguardia industriale

L'intesa commerciale, che era stata inizialmente raggiunta nel settembre 2025, prevede l'abolizione completa dei dazi all'importazione su oltre il novanta per cento di tutti i prodotti scambiati tra l'Unione Europea e l'Indonesia. Tale riduzione tariffaria entrerà in vigore nella maggior parte dei casi non appena il trattato sarà ufficialmente attivo, offrendo un vantaggio concorrenziale significativo per le esportazioni. In un caso specifico e rilevante, il dazio del cinquanta per cento che l'Indonesia applicava sulle automobili europee sarà completamente eliminato entro un arco temporale di cinque anni, facilitando l'accesso del settore automobilistico continentale al mercato asiatico.

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Vantaggi economici e ruolo della ministra McEntee

Helen McEntee, ministra irlandese degli Affari esteri e del Commercio, ha sottolineato come questi accordi faciliteranno notevolmente le attività di commercio e investimento per le aziende europee. Secondo le stime ufficiali fornite dal governo irlandese, la rimozione dei dazi su quasi tutte le merci transazionali permetterà alle imprese di risparmiare circa 600 milioni di euro, equivalenti a 658,3 milioni di dollari, ogni anno in costi doganali. Questo risparmio diretto incrementerà la redditività operativa e supporterà la crescita sostenibile dei settori coinvolti nella catena di approvvigionamento bilaterale.

Scadenza GSP e urgenza dell'implementazione

La pressione per finalizzare rapidamente l'accordo è dettata dall'imminente data del 1 gennaio 2027, momento in cui l'Indonesia uscirà dal sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione Europea. In tale data, le esportazioni indonesiane non beneficeranno più delle tariffe preferenziali attualmente concesse tramite il programma SPG, rendendo cruciale l'attivazione di un nuovo quadro normativo per evitare shock economici. Il Consiglio dell'Unione Europea ha dichiarato che entrambe le parti intendono rendere gli accordi operativi il prima possibile per garantire continuità e stabilità nei flussi commerciali internazionali.

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Firma ufficiale e approvazione parlamentare

La procedura procederà ora con la firma formale degli accordi commerciali da parte dei rappresentanti dell'Unione Europea e dell'Indonesia. Dopo questo passo istituzionale, i testi saranno sottoposti al Parlamento Europeo per una ulteriore e necessaria fase di approvazione legislativa. Questo iter conferma l'importanza strutturale del patto economico, integrando le competenze esecutive ed legislative nell'approvazione di trattati di tale portata globale. Le operazioni portuali, come quelle documentate al porto di Tanjung Priok a Giacarta Nord il 2 novembre 2026, simboleggiano l'intensificazione degli scambi che l'accordo intende ottimizzare.

Strategia geopolitica e stabilità del mercato

Questa mossa diplomatice ed economica si inserisce in un contesto più ampio di riallineamento delle rotte commerciali globali, dove l'Europa cerca di diversificare le partnership per ridurre la dipendenza da mercati volatili. L'eliminazione delle barriere tariffarie non è solo una questione di efficienza economica, ma anche uno strumento strategico per rafforzare la resilienza delle supply chain continentali. Mentre gli Stati Uniti mantengono dazi significativi sotto l'amministrazione Trump, l'apertura dell'Indonesia offre un'alternativa vitale per l'industria manifatturiera europea, consolidando un partner asiatico fondamentale per il futuro commercio internazionale.