UE e Putin: Dublino respinge negoziazione sulla sicurezza europea prima di pace Ucraina

I leader UE a Dublino, 13 novembre 2026, rifiutano discussioni preliminari su architettura di sicurezza. La Russia richiede partecipazione europea ai colloqui.

I leader dell' Unione Europea riuniti a Dublino il 13 novembre 2026 hanno ribadito con fermezza che la struttura di sicurezza continentale non può essere un oggetto di scambio nei negoziati di pace tra Ucraina e Russia. Durante la sessione plenaria di un incontro informale dedicato all'intelligenza artificiale, il premier lussemburghese Luc Frieden e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno sottolineato la necessità di una posizione unitaria, escludendo qualsiasi trattativa che non involvesse direttamente le parti in causa e gli attori europei fondamentali. Questa chiara delimitazione dei temi mira a evitare distrazioni dal goal primario, ovvero il cessate il fuoco immediato e la risoluzione del conflitto in corso.

Resistenza alle richieste preliminari del Cremlino

Il Cremlino ha dichiarato venerdì che la Russia sarebbe aperta alla partecipazione di paesi europei nei colloqui di pace sull'Ucraina, ma solo se avesse visto prove concrete della loro disponibilità a contribuire al processo di pace. Questa condizione ha incontrato un forte scetticismo da parte dei leader occidentali presenti a Dublino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito queste mosse del Cremlino come "il solito vecchio gioco" di distrazione strategica, ribadendo che Europa e Stati Uniti hanno concordato un messaggio chiaro e inappellabile riguardo alla sovranità delle decisioni future.

Also read Tendenza Cappotto Midi e Décolleté Autunno Inverno 2026

Merz ha specificato ai giornalisti durante il vertice che non vi saranno discussioni sull'Ucraina senza l'Ucraina, né discussioni sull'Europa senza l'Europa. Ha aggiunto che non c'è bisogno di parlare di architettura di sicurezza europea come se fosse un nuovo tema da inventare, poiché tale struttura esiste già ed è consolidata. Questa posizione contrasta direttamente con le richieste russe di raggiungere un ampio accordo sulla sicurezza continentale prima di affrontare i dettagli specifici della guerra, una strategia che i funzionari occidentali vedono come un tentativo di congelare i guadagni territoriali russi.

Il ruolo degli attori istituzionali e i piani americani

La questione di chi debba parlare a nome dell'Europa nei futuri colloqui rimane aperta, nonostante l'accordo generale sulla necessità di una voce unica. L'alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha avvertito che le richieste russe di discutere l'architettura di sicurezza rischiano di deviare l'attenzione dalla necessità urgente di un cessate il fuoco. Il premier lettone Andris Kulbergs ha definito tali discussioni preliminari una "trappola" destinata a indebolire la posizione di Kyiv. Durante un incontro giovedì, i leader di Polonia, paesi Baltici e Stati nordici hanno avvertito contro la brainstorming con gli Stati Uniti o la Russia su questi temi sensibili.

Advertisement

Quaranta paesi europei, riuniti come gruppo più ampio a Dublino giovedì, hanno firmato una dichiarazione affermando che qualsiasi questione riguardante la sicurezza europea dovrebbe essere decisa con il coinvolgimento diretto degli europei. L'inviato speciale degli Stati Uniti, Jared Kushner, ha annunciato che giovedì a Mosca ha iniziato discussioni con i partner europei sulla struttura di sicurezza del continente. Questa mossa diplomazia americana si inserisce nel contesto di precedenti colloqui svolti ad Abu Dhabi all'inizio della settimana, a cui hanno partecipato rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, Italia e istituzioni UE, dove sia Mosca che Kyiv hanno citato alcuni progressi pur senza breakthrough su temi chiave come il territorio.

Dibattito sulla rappresentanza unitaria europea

Sebbene i leader UE concordino sulla necessità di una voce unica, non hanno ancora individuato un singolo individuo o una formula istituzionale definitiva per rappresentarla in futuro. Merz ha dichiarato che le discussioni su questa rappresentanza continueranno, menzionando le forme istituzionali consolidate dell'UE. Ha citato specificamente Kaja Kallas come parte di questa rappresentanza, ma ha anche ricordato che la formula E3, costituita da Francia, Germania e Gran Bretagna, ha dimostrato la sua efficacia. È importante notare che la Gran Bretagna, pur non essendo più membro dell'UE, rimane un importante alleato NATO e una delle tre principali potenze militari europee.

Il premier svedese Ulf Kristersson ha sottolineato che il Regno Unito, essendo una delle massime potenze militari europee, deve essere certamente incluso in qualsiasi futuro colloquio. Ha suggerito che la configurazione dei cinque paesi più le istituzioni UE avrebbe senso pratico. Kristersson si è dichiarato flessibile sulla composizione esatta delle persone nella stanza, affermando che ciò che viene detto è più importante della configurazione fisica dei partecipanti. Questa posizione riflette un approccio pragmatico volto a garantire che tutte le voci militari e politiche chiave siano presenti, mantenendo al contempo la coerenza strategica con gli Stati Uniti e l'Ucraina per la risoluzione del conflitto.