UE elogia progressi Bulgaria ma fissa scadenza agosto per fondi riforme

La Commissione europea ha lodato i progressi della Bulgaria nella lotta alla corruzione, ma ha ricordato che per ottenere i restanti 2,9 miliardi di euro del piano di recupero post-pandemia è necessario completare le riforme entro agosto 2026. Inoltre, l'UE è pronta a erogare 3,2 miliardi di euro in prestiti agevolati per la difesa.

La Commissione europea ha espresso un giudizio positivo sui progressi compiuti dalla Bulgaria nell'istituzione di un ufficio anticorruzione indipendente, ma ha fissato una scadenza stringente per ottenere il resto dei fondi del piano di recupero post-pandemia.

Durante un incontro a Bruxelles, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha elogiato il governo bulgaro per l'avanzamento legislativo, sottolineando tuttavia che per sbloccare le risorse rimanenti è necessario mantenere un ritmo sostenuto nelle riforme. La Bulgaria deve completare una serie di misure entro la fine di agosto 2026 per accedere a 6,2 miliardi di euro in sovvenzioni, di cui 3,3 miliardi sono già stati erogati.

Il percorso è stato ostacolato dall'instabilità politica: negli ultimi tre anni si sono succedute cinque elezioni parlamentari, rallentando l'attuazione delle riforme concordate con l'UE. Von der Leyen ha evidenziato che il completamento della riforma anticorruzione potrebbe sbloccare ulteriori 370 milioni di euro per la Bulgaria.

Inoltre, ha sottolineato l'importanza di rafforzare la parte redditizia della Bulgarian Energy Holding, in particolare quella dedicata all'energia pulita, come passo fondamentale per modernizzare il sistema energetico del paese. Il piano di investimenti per l'energia pulita in Bulgaria ammonta a 1,2 miliardi di euro, destinati a sostenere la transizione verso fonti rinnovabili. La presidente della Commissione ha ribadito che questi fondi sono cruciali non solo per la crescita economica, ma anche per allineare il paese agli obiettivi climatici dell'Unione.

Oltre al piano di recupero, l'UE è pronta a erogare alla Bulgaria 3,2 miliardi di euro in prestiti agevolati nell'ambito del programma SAFE, volto a rafforzare le capacità di difesa degli stati membri, in particolare quelli esposti a potenziali minacce dalla Russia. Von der Leyen ha dichiarato che l'accordo di prestito può essere firmato in qualsiasi momento, offrendo a Sofia un importante sostegno finanziario per la modernizzazione delle sue forze armate.

Questo pacchetto di aiuti, combinato con i fondi per le riforme, rappresenta un'opportunità significativa per la Bulgaria di consolidare le proprie istituzioni e potenziare la sicurezza nazionale, in un contesto geopolitico sempre più teso. La Commissione europea continuerà a monitorare i progressi per garantire che gli impegni presi vengano rispettati entro le scadenze stabilite





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