UE, flessibilità di bilancio per l'Italia: resistenze nel Consiglio e priorità dell'Italia sui Balcani

La Commissione Europea valuta di concedere all'Italia un margine dello 0,3% del PIL tramite la clausola di salvaguardia nazionale per fronteggiare la crisi energetica, ma incontra resistenze nel Consiglio dove si criticano i sussidi ai combustibili fossili. Il governo Meloni punta a investimenti verdi e rassicura Bruxelles, mentre la premier ribadisce le priorità italiane sull'allargamento UE ai Balcani.

La Commissione Europea sembra orientata a concedere all'Italia una certa flessibilità nell'uso della clausola di salvaguardia nazionale prevista dal Patto di Stabilità, con un margine potenziale pari allo 0,3% del PIL, per fronteggiare non solo la crisi energetica ma anche le esigenze legate alla difesa.

Tale indicazione, trapelata a Bruxelles, risponde alla richiesta formalizzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una missiva indirizzata alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La disponibilità della Commissione appare differenziata rispetto alle resistenze emerse in seno al Consiglio, dove diversi ministri si oppongono a che l'Italia utilizzi tale margine per finanziare sussidi diretti all'acquisto di combustibili fossili, ritenuti controproducenti e contrari agli obiettivi climatici.

Sia la Commissione che il Consiglio hanno sottolineato la necessità che qualsiasi misura sia temporanea, calibrata e mirata, e pertanto la soluzione finale potrebbe prevedere una rimodulazione da parte italiana della destinazione d'uso dei fondi resi disponibili dalla clausola, privilegiando investimenti in progetti strutturali, come le energie rinnovabili, piuttosto che sussidi non selettivi sui carburanti. Quest'ultima opzione era stata esplicitamente suggerita da un alto funzionario UE, il quale aveva osservato che un piano italiano volto a incentivare la diffusione delle rinnovabili avrebbe ottenuto maggiore attenzione e consenso nell'Eurogruppo.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dopo l'Eurogruppo riunitosi a Cipro, ha espresso un cauto ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo con il commissario Valdis Dombrovskis, definendo i progressi come al 'passo dell'alpino lettone', e ha riconosciuto che la Commissione ha già dimostrato una certa flessibilità in materia di aiuti di Stato, anche se i vincoli di bilancio italiani ne limitano la piena utilizzazione. La risposta formale della Commissione dovrebbe essere contenuta in una lettera di von der Leyen, i cui tempi non sono ancora definiti, ma è probabile che l'orientamento venga delineato già mercoledì, in concomitanza con il pacchetto di primavera del semestre europeo, quando verranno comunicate le raccomandazioni specifiche della Commissione a ciascuno Stato membro.

Parallelamente, la premier Meloni si recherà venerdì a Tivat, in Montenegro, per il vertice UE-Balcani insieme a leader come Macron e Merz, occasione in cui ribadirá la posizione italiana prioritaria riguardo all'allargamento dell'Unione, che vede Montenegro e Albania in una fase più avanzata rispetto all'Ucraina, mantenendo il focus sul coinvolgimento della Serbia e sullo sviluppo di un asse diplomatico con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto nutre alcuni dubbi e la Lega si oppone categoricamente a un rapido ingresso dell'Ucraina.

La questione della flessibilità di bilancio si inserisce in un quadro più ampio di negoziati europei in cui l'Italia cerca di bilanciare la necessità di misure immediate per le famiglie e le imprese con gli impegni di lungo termine in materia di transizione ecologica e stabilità finanziaria, mentre le divergenze interne al governo e le differenti sensibilità tra le istituzioni europee complicano la ricerca di una sintesi accettabile





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