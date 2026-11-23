L'Antitrust europeo avvia indagini su Ccep per blocchi vendite transfrontaliere e possibili aumenti prezzi per i consumatori in Europa.

La Commissione Europea ha avviato ufficialmente un'indagine formale nei confronti di Coca-Cola Europacific Partners (Ccep), il principale imbottigliatore di prodotti del gruppo The Coca-Cola Company in Europa. L'azione disciplinante, condotta dall'autorità garante della concorrenza dell'Ue, mira a verificare l'eventuale esistenza di un abuso di posizione dominante da parte dell'azienda con sede nel Regno Unito. L'obiettivo principale è accertare se la società abbia attivamente ostacolato le vendite transfrontaliere di bevande analcoliche, creando barriere artificiali tra i diversi mercati nazionali degli Stati membri.

Mechanisms of Market Restriction and Impact

Ccep è una delle due principali società di imbottigliamento per il marchio The Coca-Cola Company e rappresenta il fornitore dominante di bevande analcoliche gassate in otto paesi europei specifici: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. L'indagine si concentra su pratiche commerciali che limiterebbero la libertà di movimento delle merci all'interno del mercato unico. In particolare, le autorità sospettano che l'azienda abbia imposto restrizioni alle esportazioni di bibite gassate e bevande sportive attraverso meccanismi economici punitivi. Tali meccanismi includerebbero sconti finanziari subordinati alla condizione che i prodotti non vengano rivenduti in altri stati membri, creando così un disincentivo economico diretto al commercio internazionale.

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Oltre agli sconti condizionali, l'Antitrust Ue sta esaminando l'uso di confezioni differenziate tra i diversi paesi e l'offerta di incentivi specifici volti a limitare le importazioni, con un focus particolare sul mercato spagnolo. Queste strategie, se confermate, servirebbero a frammentare il mercato unico, impedendo ai distributori e ai grossisti di acquisire prodotti da paesi dove i prezzi potrebbero essere più bassi per rivenderli dove i margini sono più alti. La società, che è quotata in borsa e opera in 31 mercati tra Europa, Asia e Pacifico, detiene una posizione di forza tale da poter imporre queste condizioni ai propri clienti, inclusi supermercati e altri punti vendita al dettaglio.

Corporate Strategy and Regulatory Response

Un altro punto cruciale dell'indagine riguarda le modalità di negoziazione dei contratti di fornitura. Le autorità europee sospettano che Ccep abbia impedito ai clienti all'ingrosso, tra cui grandi catene di supermercati e rivenditori indipendenti, di negoziare forniture per più paesi contemporaneamente. Invece di permettere accordi regional o pan-europei che potrebbero ottimizzare i costi, l'azienda avrebbe imposto trattative separate a livello nazionale per ciascun mercato. Questa pratica limita la capacità dei rivenditori di leveraggere il proprio potere d'acquisto su scala più ampia, mantenendo i prezzi nazionali isolati e potenzialmente più elevati rispetto a quanto accadrebbe in un mercato integrato e competitivo.

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La Vicepresidente della Commissione Europea, Teresa Ribera, ha dichiarato esplicitamente che i cittadini europei non dovrebbero pagare di più semplicemente perché risiedono in un paese dell'Ue diverso da un altro. Ribera ha sottolineato che l'indagine serve a verificare se Coca-Cola Europacific Partners abbia creato barriere tra i mercati nazionali, ostacolando la possibilità per i rivenditori di ottenere condizioni commerciali migliori. Questa posizione riflette la fermezza delle istituzioni europee nel tutelare il mercato unico e la concorrenza leale, assicurando che le grandi multinazionali non utilizzino la loro posizione dominante per danneggiare i consumatori finali e i piccoli attori commerciali.

Consumer Risks and Future Market Outlook

Le conseguenze di eventuali pratiche anti-concorrenziali confermate potrebbero tradursi in prezzi più elevati e una minore scelta per i consumatori finali in tutta Europa. La frammentazione del mercato impedisce l'arbitraggio commerciale, un meccanismo naturale che tende a livellare i prezzi tra paesi con diversa domanda e offerta. Senza la possibilità per i distributori di acquistare prodotti da paesi a prezzo inferiore e rivenderli in paesi a prezzo più alto, le disparità di prezzo persistono, gravando sul potere d'acquisto delle famiglie europee. L'Antitrust Ue sta monitorando attentamente queste dinamiche per proteggere l'integrità del mercato unico europeo.

Coca-Cola Europacific Partners è un partner industriale di primo piano per The Coca-Cola Company, della quale detiene una partecipazione di minoranza. Nonostante questo legame strategico, l'azienda opera come entità legale distinta con obblighi di conformità alle normative della concorrenza europea. L'esito di questa indagine potrebbe definire nuovi precedenti per la gestione delle catene di distribuzione delle bevande nell'Unione Europea. Le prossime mosse dipenderanno dalla raccolta di prove documentali e dalle dichiarazioni dei testimoni coinvolti nella catena di fornitura, con potenziali implicazioni significative per le strategie commerciali future di Ccep e dei suoi principali competitor nel settore delle bevande analcoliche.