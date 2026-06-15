Ue, nuove sanzioni contro la Russia: colpiti flotta ombra e giudici coinvolti nella morte di Navalny

L'Unione europea ha ampliato la lista di sanzioni contro la Russia, aggiungendo 34 individui e 47 entità legati alla flotta ombra, al complesso militare-industriale e alla morte di Alexei Navalny. Tra i sanzionati figurano imprenditori, giudici, propagandisti e un vescovo ortodosso. Le misure mirano a colpire il sostegno alla guerra in Ucraina e la repressione interna.

L'Unione europea ha ampliato lunedì la propria lista di sanzioni contro la Russia , aggiungendo 34 individui e 47 entità legati al complesso militare-industriale, alla flotta ombra di petroliere e gasiere e ad attività di interferenza politica.

La decisione, annunciata dal Consiglio europeo, mira a colpire figure chiave che sostengono lo sforzo bellico di Mosca in Ucraina e a rispondere all'omicidio dell'oppositore Alexei Navalny. Tra i nuovi sanzionati figurano imprenditori, giudici, propagandisti e un vescovo della Chiesa ortodossa russa, accusati di aver facilitato l'elusione delle restrizioni o di aver diffuso disinformazione.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure progressivamente adottate dall'Ue dal 2022, con l'obiettivo di indebolire la capacità russa di finanziare la guerra e di isolare il regime di Vladimir Putin a livello internazionale. La portata delle sanzioni, secondo la capo della diplomazia Ue Kaja Kallas, ha già causato all'economia russa perdite comprese tra 1.000 e 1.300 miliardi di euro, un danno che potrebbe aggravarsi con l'approvazione di un ventunesimo pacchetto di restrizioni attualmente in discussione tra i ministri degli Stati membri.

Tra i soggetti colpiti spiccano Tahir Garayev, fondatore di Coral Energy (poi 2Rivers Group), e Konstantin Rogach, accusati di aver agevolato l'esportazione di greggio russo aggirando le sanzioni. Garayev, attraverso una rete di società, avrebbe nascosto l'origine del petrolio proveniente da Rosneft, colosso energetico già sanzionato, permettendone la spedizione e la vendita sui mercati internazionali. Rogach, invece, avrebbe fornito copertura assicurativa e consulenza amministrativa a navi che trasportavano greggio o prodotti petroliferi originari della Russia.

Queste attività rientrano nel fenomeno della 'flotta ombra', un insieme di imbarcazioni e intermediari che consentono a Mosca di continuare a esportare idrocarburi nonostante le restrizioni. L'Ue ha anche inserito nella lista diverse persone e entità coinvolte nella produzione e nel trasporto di componenti per droni, missili e altri armamenti utilizzati in Ucraina, colpendo così nodi cruciali della filiera bellica russa.

L'attenzione si è concentrata anche sulla repressione interna in Russia, con l'inserimento di 15 individui legati alla morte per avvelenamento di Alexei Navalny nel 2024. Tra questi figurano giudici e pubblici ministeri russi che hanno istruito i processi contro l'oppositore o che hanno negato cure mediche adeguate.

L'Ue ha inoltre sanzionato un gruppo di persone 'responsabili della diffusione di disinformazione volta a giustificare, promuovere o legittimare la guerra di aggressione della Russia', tra cui giornalisti, un influencer sui social media e Georgiy Shevkunov, vescovo della Chiesa ortodossa russa. Quest'ultimo è accusato di aver utilizzato la propria influenza per sostenere la propaganda del Cremlino, specialmente in ambito religioso e culturale.

Le sanzioni colpiscono anche entità mediorientali e africane che hanno fornito supporto logistico o finanziario alle operazioni russe, segno della volontà dell'Ue di contrastare le reti globali di elusione delle restrizioni. Durante una conferenza stampa, Kaja Kallas ha confermato che i ministri degli Esteri dell'Ue stanno discutendo un ventunesimo pacchetto di sanzioni, che potrebbe includere misure più incisive contro il settore energetico e finanziario russo.

'Le sanzioni stanno funzionando, ma dobbiamo continuare a intensificare la pressione', ha dichiarato, ricordando che il costo cumulativo per Mosca ha raggiunto cifre astronomiche. L'annuncio arriva mentre l'Ue cerca di accelerare i lavori preparatori per un eventuale cessate il futuro in Ucraina, mantenendo però una linea dura contro l'aggressione russa.

Le nuove misure rappresentano un ulteriore tassello nella strategia europea di isolamento del Cremlino, con l'obiettivo di limitare le risorse finanziarie e militari a disposizione di Putin per proseguire il conflitto. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, mentre Mosca ha già denunciato le sanzioni come illegittime e ha promesso ritorsioni





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