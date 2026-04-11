UE: Piano di Risposta alla Crisi nel Golfo Persico, Focus su Energia e Aiuti di Stato

La Commissione Europea prepara un piano per affrontare la crisi nel Golfo Persico, con misure mirate su energia, trasporti e agricoltura, includendo una revisione temporanea delle regole sugli aiuti di Stato e investimenti nei biocarburanti. L'accordo di libero scambio con il Golfo è un'altra priorità.

Misure mirate su energia, trasporti, pesca e agricoltura. Una revisione temporanea delle regole sugli aiuti di Stato, consentendo ai paesi membri di spendere liberamente (per chi può). Congelamento delle tasse sui fertilizzanti. Investimenti considerevoli nei biocarburanti. Scelte politiche e tecniche temporanee e urgenti, come il razionamento di alcune riserve o gli acquisti congiunti di fonti di energia per ridurre i prezzi.

Questo è lo spettro di opzioni che da qualche giorno sono in fase di elaborazione a Bruxelles, negli uffici di Ursula von der Leyen e al vertice delle direzioni generali interessate al dossier che riguarda la crisi nel Golfo Persico e i suoi effetti. I punti focali Indipendentemente dal fatto che la situazione si sblocchi attraverso i negoziati in corso in Pakistan, o che il blocco dello Stretto di Hormuz persista, già oggi è possibile prevedere una serie di conseguenze per l'economia europea. Per questo motivo, la Commissione presenterà ai capi di Stato e di governo presenti al prossimo vertice informale di Cipro — in programma il 23 e 24 aprile — un piano per mitigare la crisi determinata dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, e che certamente vedrà nel congelamento delle regole sugli aiuti di Stato uno dei suoi elementi chiave. Non tutti saranno soddisfatti allo stesso modo, dato che la sospensione delle regole dettate dalle norme sulla concorrenza (attraverso quello che viene definito un Temporary framework) favorirà principalmente gli Stati che dispongono di spazi di bilancio adeguati, e tra questi non c'è l'Italia. Ma, come accaduto in altre occasioni, per il momento — nonostante le richieste del governo di Giorgia Meloni — non si intravede alcuna ipotesi di sospensione del Patto di Stabilità: le capitali europee, su alcuni settori, potranno intervenire con risorse proprie, ma non potranno superare i limiti del Patto. Le misure selettive Molti dettagli del piano sono ancora in fase di definizione poiché mancano più di 10 giorni al vertice di Cipro, ma alcuni punti fermi e una cornice generale sono già stati stabiliti. Gli interventi sui trasporti non si limiteranno alla mobilità tradizionale, ma riguarderanno anche le agevolazioni per il diesel (il cui prezzo è salito alle stelle in queste settimane) utilizzato dalle flotte pescherecce europee. Le tasse europee sui fertilizzanti, i cui prezzi sono aumentati esponenzialmente dall'inizio della crisi — e la cui abolizione è richiesta dagli agricoltori italiani e francesi — saranno congelate, dato che la ratio, una tassa sugli esportatori, anche iraniani, si è rivelata alla fine un costo aggiuntivo solo per i consumatori. Verrà sbloccato un piano sui biocarburanti per indirizzare ingenti investimenti dal bilancio comunitario verso questo settore, riducendo la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili. I rapporti con il Golfo Un piano che ha anche implicazioni geopolitiche, e che viene redatto, ai vertici della Commissione e delle istituzioni comunitarie, mentre contatti ad alto livello tra le capitali del Golfo e Bruxelles si stanno delineando su dinamiche e richieste inedite rispetto al passato: in sostanza, molti dei regni del Golfo Persico in queste ore hanno espresso la volontà di diversificare i propri rapporti commerciali, distaccandosi dal monopolio (o quasi) dell'alleato americano. Forse anche per questo motivo potrebbero finalmente concretizzarsi, dopo vari tentativi negli anni precedenti, i negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e l'intero Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG, che include Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait, Oman e Qatar). Si tratterebbe di una dinamica simile a quella che il ritorno di Trump sulla scena politica, insieme ai suoi dazi, ha innescato nei rapporti tra la Commissione e l'Australia, che hanno concluso — a fine marzo — un accordo storico di libero scambio dopo anni. E qualcosa di simile è accaduto anche con la firma dell'accordo tra Unione Europea e Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay), dopo oltre 20 anni di trattative. Chissà che i prossimi non siano le monarchie del Golfo, che stanno pagando un prezzo elevato per le conseguenze delle scelte dell'alleato americano





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