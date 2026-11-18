La Commissione Europea propone un prestito di 45 miliardi per l'Ucraina nel 2027. I dettagli sul finanziamento legato alle riparazioni di guerra russe e le condizioni di rimborso.

La Commissione Europea ha annunciato ufficialmente la presentazione di una proposta per un nuovo prestito eccezionale di 45 miliardi di euro a favore dell' Ucraina, destinato specificamente a coprire le esigenze finanziarie del paese per l'anno 2027. Questo importante sviluppo economico e politico, reso noto a Bruxelles il 18 novembre 2026, rappresenta una delle misure di sostegno più significative finora elaborate dall'Unione Europea per assistere Kyiv nel contesto del conflitto in corso. Il meccanismo proposto mira a colmare una parte significativa del fabbisogno di liquidità nazionale, garantendo che le risorse necessarie per la difesa e l'amministrazione civile non vengano meno nel breve termine.

Struttura Del Prestito E Copertura Del Deficit

Il prestito proposto dalla Commissione Europea coprirà circa due terzi del previsto divario di finanziamento di 70 miliardi di euro che l'Ucraina si aspetta di affrontare nel prossimo anno fiscale. Questo importo massiccio è stato calcolato tenendo conto della crescente intensità delle ostilità e delle gravi conseguenze economiche che il conflitto ha generato sul territorio ucraino. La parte restante del fabbisogno di 70 miliardi di euro dovrà essere coperta da altri partner internazionali, distribuendo così il peso finanziario su più attori globali per evitare un sovraccarico esclusivo sul bilancio comunitario.

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La necessità di ulteriori fondi è stata giustificata dall'aumento delle spese militari e dalla riduzione dei ricavi governativi, causata dai danni alle infrastrutture energetiche e civili e dall'interruzione del commercio nel Mar Nero. Il finanziamento sarà suddiviso strategicamente: fino a 20 miliardi di euro saranno destinati al sostegno generale del bilancio nazionale per mantenere i servizi essenziali, mentre fino a 25 miliardi di euro saranno allocati specificamente per l'assistenza militare. Questa ripartizione riflette la priorità data alla capacità difensiva del paese in un momento di intensa pressione bellica.

Condizioni Di Rimborso E Riparazioni Russi

Una caratteristica fondamentale di questo accordo finanziario è il meccanismo di rimborso, che prevede l'utilizzo delle future riparazioni di guerra che la Russia sarà obbligata a pagare. L'Ucraina è tecnicamente responsabile del pagamento degli interessi, con la prima scadenza prevista per il 2028, ma l'Unione Europea fornirà quella che definisce una "sussidio per i costi di borrowing". Questo sussidio coprirà probabilmente il 100% degli oneri finanziari, con un valore stimato tra i 2 miliardi e i 2,5 miliardi di euro all'anno, alleggerendo così l'onere immediato per Kyiv.

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Il prestito è strutturato come una concessione con "recupero limitato", il che significa che l'Ucraina rimborserà il capitale solo dopo aver ricevuto i fondi delle riparazioni dalla Russia. La Commissione Europea si riserva il diritto di utilizzare i saldi in contanti immobilizzati della Russia per rimborsare il prestito. Inoltre, i profitti eccezionali generati da questi asset, che ammontano tipicamente a una cifra tra i 4 miliardi e i 6 miliardi di euro all'anno, potrebbero essere impiegati per supportare il processo di rimborso, creando un flusso di entrate dedicate al recupero del debito.

Posizioni Dei Membri E Ostacoli Politici

La proposta arriva in un contesto politico complesso, dopo che i leader dell'Unione Europea avevano già concordato un prestito di 90 miliardi di euro per finanziare l'Ucraina nel 2026 e nel 2027. Tuttavia, l'implementazione di quell'accordo precedente ha incontrato resistenze, con tre paesi - Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia - che hanno scelto di optare out dalla partecipazione finanziaria. Questa dinamica ha evidenziato le divisioni interne all'UE sulla questione del sostegno a Kyiv, rendendo necessaria una nuova struttura giuridica e finanziaria per aggirare gli ostacoli politici.

L'Presidenta della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, ha espresso piena fiducia che tutti i 27 membri dell'UE appoggeranno il nuovo prestito da 45 miliardi di euro. Ha sottolineato che, sebbene alcuni governi siano principalmente interessati all'assistenza civile, tutti gli stati membri hanno esplicitamente dichiarato la loro volontà di sostenere l'Ucraina. La nuova struttura finanziaria sarà integrata nel prossimo bilancio pluriennale dell'UE per il periodo 2028-2034, rendendola più semplice da attuare rispetto al precedente pacchetto da 90 miliardi di euro, che era stato concepito come un aggiustamento supplementare al bilancio esistente.

Ruolo Della Difesa E Minacce In Crescita

Il Commissario alla Difesa dell'Unione Europea, Andrius Kubilius, ha fornito dettagli critici sulle minacce militari imminenti, dichiarando che la Russia è attesa a raddoppiare il suo dispiegamento di droni nel prossimo anno, arrivando a 20 milioni di unità. Per far fronte a questa escalation, l'Ucraina dovrà mantenere un ritmo parallelo di sviluppo e produzione, con l'aspettativa che spenda il 62% del proprio bilancio militare esclusivamente per i droni. Questa proiezione evidenzia come la natura del conflitto si stia spostando verso una guerra asimmetrica ad alta intensità, richiedendo investimenti mirati e massicci in tecnologie specifiche.

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Oltre alle disposizioni finanziarie, la proposta include meccanismi per facilitare la partecipazione di altri paesi nel finanziamento. La Commissione Europea propone di consentire ai paesi extra-UE con rating creditizi elevati di sostenere l'Ucraina fornendo garanzie al bilancio dell'UE anziché gestire programmi di aiuti autonomi. Tali garanzie sarebbero limitate a un massimo di 5 miliardi di euro, ampliando così la base di sostegno globale senza frammentare gli sforzi diplomatici. La legislazione per questo prestito passerà attraverso due fasi distinte: una proposta per il prestito stesso e un'emenda al bilancio a lungo termine dell'UE per fornire garanzie, richiedendo l'approvazione del Parlamento Europeo e dei governi nazionali.