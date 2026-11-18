La Commissione europea propone un prestito di 45 miliardi per l'Ucraina nel 2027, rimborsabile tramite le future riparazioni di guerra della Russia.

La Commissione Europea ha formalizzato una proposta strategica per erogare un nuovo prestito di 45 miliardi di euro (pari a 49,5 miliardi di dollari) diretto a sostegno dell'economia ucraina. Questa operazione finanziaria è specificamente destinata a coprire il fabbisogno di cassa del Paese per l'anno 2027, segnando un'evoluzione significativa nel meccanismo di supporto internazionale alla difesa ucraina.

L'iniziativa, annunciata mercoledì 18 novembre 2026, si fonda su un principio di condizionalità legata alla giustizia retributiva: il rimborso di tale ingente somma dovrebbe avvenire esclusivamente tramite le future riparazioni di guerra che la Russia sarà chiamata a versare. Questa mossa mira a garantire stabilità finanziaria a Kyiv senza aggravare il debito pubblico ucraino nel breve termine.

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Dettaglio Meccanismo Finanziario E Copertura Deficit

Secondo i calcoli presentati dalle istituzioni europee, questo prestito mirato dovrebbe coprire circa due terzi del previsto gap di finanziamento di 70 miliardi di euro che l'Ucraina si trova ad affrontare per il prossimo anno. La somma proposta è destinata a integrare le altre fonti di finanziamento disponibili, assicurando la continuità delle spese statali e della difesa in un contesto bellico ancora in corso.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha precisato che la responsabilità del rimborso ricadrà direttamente sullo Stato russo a causa dei danni causati dall'invasione iniziata nel 2022. L'Ucraina, dunque, non dovrà restituire i fondi attingendo dal proprio bilancio nazionale, ma attenderà che Mosca adempia ai suoi obblighi di risarcimento internazionale per estinguere il debito contratto.

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Posizioni Dei Leader Europei E Obiettivi Strategici

Ursula von der Leyen ha dichiarato ai giornalisti riuniti a Bruxelles che questa strategia è considerata la soluzione migliore per offrire all'Ucraina una solida posizione di forza al tavolo dei futuri negoziati di pace. Garantire la solidità finanziaria del Paese è visto come un mezzo cruciale per impedire eventuali pressioni o compromessi indebiti durante le trattative diplomatiche con le controparti russe.

La presidente della Commissione ha sottolineato che questa misura non è isolata, ma si inserisce in un quadro più ampio di supporto continuo. L'obiettivo è mantenere la resistenza ucraina attiva ed efficiente, fornendo le risorse necessarie per fronteggiare le sfide quotidiane imposte dal conflitto in corso senza lasciare vuoti nelle casse dello Stato.

Conferma Dei Partner E Approvazione Necessaria

Oltre al contributo europeo, la presidente von der Leyen ha confermato che gli altri partner internazionali di Kiev saranno chiamati a fornire il restante terzo dei fondi necessari per colmare il deficit totale di 70 miliardi di euro. Questa cooperazione multinazionale è essenziale per garantire che il fabbisogno finanziario sia interamente coperto, condividendo l'onere della stabilità economica ucraina tra alleati globali.

La proposta del prestito di 45 miliardi richiede ancora la formale approvazione da parte dei paesi membri dell'Unione Europea per diventare operativa. Questo passaggio politico è cruciale, poiché implica un impegno finanziario diretto degli Stati membri e una condivisione delle responsabilità legate alla struttura del prestito e alle sue condizioni di rimborso.

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Impatto Sul Contesto Finanziario 2026-2027

Questa nuova misura si aggiunge a un precedente accordo raggiunto dai leader dell'Unione Europea alla fine dello scorso anno, che prevedeva un prestito analogo di 90 miliardi di euro. Tale finanziamento precedente era stato strutturato per supportare le finanze di Kiev durante il biennio 2026 e 2027, creando una base di continuità economica che questa nuova proposta intende rafforzare e integrare.

L'insieme di questi strumenti finanziari rappresenta una risposta strutturata alla crisi economica derivante dalla guerra. Assicura che l'Ucraina disponga della liquidità necessaria per funzionare come Stato sovrano e difensivo, riducendo la dipendenza da donazioni dirette e spostando il peso economico verso il responsabile dell'aggressione.