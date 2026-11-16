Ue propone summit a Mosca, Trump e Bruxelles cercano accordo pace Ucraina

L'Unione Europea cerca di sbloccare l'impasse sull'Ucraina proponendo un summit a Bruxelles con Mosca e Washington. Il Cremlino valuta sedi come Ginevra o Norvegia per negoziare con Donald Trump e risolvere la crisi in Europa.

L' Unione Europea sta intensificando i propri sforzi diplomatici per superare l'attuale stallo regarding la crisi ucraina, tendendo una mano al presidente americano Donald Trump. Bruxelles ha proposto ufficialmente che il prossimo vertice, o quello immediatamente successivo, che vedrà coinvolti i rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev, si tenga nel Vecchio Continente. Questa mossa strategica mira a garantire che l'Europa abbia un ruolo centrale nel processo di pace, evitando di essere marginalizzata dalle dinamiche tra le superpotenze.

Bruxelles offre ospitalità al vertice di pace

Dal Cremlino non è ancora arrivato il via libera definitivo a questa proposta, ma le trattative sono già attive per determinare le possibili sedi del confronto. Tra le opzioni prese in considerazione figurano la Svizzera, dove a Ginevra si è già svolto un incontro di simile natura nei mesi scorsi, la Norvegia, o la piccola porzione di territorio turco situata in Europa. Questa flessibilità geografica dimostra la volontà europea di trovare una locazione neutrale e accessibile per tutte le parti in conflitto.

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L'allineamento europeo con le proposte statunitensi

L'Unione Europea e i suoi alleati, a seguito del vertice di Dublino, hanno deciso di assecondare la linea politica di Donald Trump. Il presidente americano ha fatto sapere di poter trovare una soluzione alla crisi in tempi brevi, e la posizione di Bruxelles è quella di prendere sul serio questo tentativo, senza mettersi di traverso. L'obiettivo è partecipare attivamente e garantire che le condizioni di sicurezza ipotizzate per il futuro dell'Ucraina siano discusse in un contesto multilaterale.

I timori strategici del Cremlino e le operazioni militari

Nonostante l'approccio conciliante europeo, persiste uno scetticismo diffuso sulla reale intenzione russa di accelerare il percorso di pace. I sospetti sulle macchinazioni di Mosca si stanno acuendo, specialmente perché l'ipotesi di far aderire l'Ucraina alla NATO viene considerata incoerente con le azioni e le dichiarazioni di Vladimir Putin. Inoltre, i resoconti delle intelligence del Vecchio Continente indicano che il Cremlino si sta preparando a incrementare gli attacchi durante il periodo invernale, nonostante le truppe di Mosca stiano perdendo terreno e i soldati morti abbiano raggiunto numeri impressionanti.

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La strategia russa per condizionare le elezioni europee

I generali di Putin sembrano certi di poter "spezzare in due" l'Ucraina durante l'inverno, organizzando una nuova leva per trenta mila uomini. A questo progetto bellico viene associato uno sforzo coordinato per condizionare i prossimi voti elettorali in Europa. Un esito elettorale più filoputiniano, come ad esempio in Francia, renderebbe molto più difficile per l'Unione Europea continuare a finanziare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spostando in modo irreversibile l'equilibrio della guerra a favore della Russia.

Nuove sanzioni e ipotesi di garanzie di sicurezza

Per contrastare questa strategia, l'Unione Europea sta per varare un altro pacchetto di sanzioni, con l'obiettivo esplicito di tenere sotto pressione il Cremlino. Se Vladimir Putin rifiutasse ufficialmente lo scambio dei territori occupati con l'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica, bisognerebbe escogitare formule innovative. Tra le ipotesi figurano una forza internazionale di interposizione con truppe non europee, la coalizione dei volenterosi per il presidio dei confini e meccanismi di sorveglianza tecnologica affidati alla NATO, come il controllo satellitare.

Le ambizioni geopolitiche di Putin e il futuro del Vecchio Continente

Un dato considerato inoppugnabile è che Putin vuole ridisegnare l'architettura di sicurezza dell'Europa, ripristinando le vecchie sfere di influenza. L'obiettivo è riguadagnare il controllo su regioni come Moldavia, Georgia e Armenia, e potenzialmente su parti della Serbia e dei Balcani. Tale soluzione richiederebbe di ignorare la volontà popolare, rappresentando un salto indietro nel passato che non offrirebbe garanzie di pace stabile. I prossimi summit tra gli sherpa di Russia, Usa, Ucraina ed Europa dovranno verificare queste cruciali condizioni, ad Abu Dhabi o nel Vecchio Continente.