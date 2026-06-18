Ue: proposta rete europea per proteggere i dissidenti

Dopo l'omicidio di un dissidente russo in Polonia, la vicepresidente del Parlamento Ue propone una rete europea per coordinare la protezione dei dissidenti minacciati da regimi autoritari, superando la frammentazione tra Stati membri.

L'omicidio del vignettista e dissidente russo in Polonia, definito dal premier Donald Tusk come un omicidio politico , ha riacceso il dibattito sulla protezione dei dissidenti all'interno dell'Unione europea.

La vicepresidente del Parlamento Ue, in un'intervista, ha lanciato una proposta innovativa: creare una rete europea per tutelare i dissidenti che vivono sul territorio dell'Unione. Secondo lei, l'Ue non può più permettersi di lasciare la protezione di queste persone esclusivamente alla discrezionalità dei singoli Stati membri, perché le minacce provenienti da regimi autoritari sono transnazionali e richiedono una risposta coordinata.

Dall'inizio della guerra in Ucraina, episodi di aggressione, minacce, intimidazioni e sorveglianza clandestina nei confronti di dissidenti russi, bielorussi, iraniani e cinesi sono aumentati in modo significativo. L'Unione europea è diventata un rifugio per molti di loro, ma se non si garantisce la loro sicurezza, si rischia di permettere che forme di repressione transnazionale vengano esercitate anche all'interno dei confini europei.

La vicepresidente sottolinea che non si tratta solo di diritti umani, ma anche di sicurezza europea e di difesa dello spazio democratico dell'Unione. Per superare la frammentazione attuale, propone una rete europea di coordinamento che permetta di individuare tempestivamente le minacce e di garantire standard comuni di protezione. Strumenti come Europol, Eurojust e la Procura europea dimostrano che l'Ue ha già esperienza nella cooperazione tra autorità nazionali; lo stesso modello dovrebbe essere applicato alla protezione dei dissidenti.

Inoltre, riprende una proposta avanzata da un ex parlamentare europeo: creare una lista europea riservata delle persone particolarmente esposte a rischi per il loro impegno a difesa dei diritti umani. Questa lista, sottoposta a rigorose garanzie giuridiche, permetterebbe di attivare rapidamente misure di protezione in tutti i Paesi membri. L'Europa è in ritardo, ma è giunto il momento di dotarsi degli strumenti necessari per contrastare la repressione transnazionale esercitata dai regimi autoritari





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unione Europea Dissidenti Protezione Omicidio Politico Sicurezza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Onu, almeno 58 Stati risultano contaminati dalle mine antiuomo nel 2025Un rapporto pubblicato oggi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani rivela che nel 2025 almeno 58 Stati e territori risultano contaminati da mine antiuomo. (ANSA)

Read more »

Gli incendi contro Keir Starmer sono stati concepiti in RussiaE Mosca lancia spari d'avvertimento in mare. Sorpresi? No. Ma nemmeno ciechi

Read more »

Messi in lacrime dopo il gol all’esordio ai Mondiali: “Sono stati giorni difficili”Il campione argentino nel post partita contro l’Algeria ha anche dichiarato che s’ispira a Rafa Nadal: “Siamo simili”

Read more »

Il testo integrale dell'accordo tra Stati Uniti e Iran: i 14 punti del memorandumBloomberg e altri giornali hanno pubblicato quella che dovrebbe essere l'intesa tra i due Paesi in guerra dal 28 febbraio (ma sul testo non ci sono conferme ufficiali)

Read more »