UE raggiunge accordo controverso su "return hubs" per migranti, critiche dai gruppi per i diritti

L'Unione europea ha concordato nuove regole che permettono di inviare migranti destinati al rimpatrio in centri situati in paesi terzi, suscitando forti critiche dalle organizzazioni per i diritti umani che temono abusi e violazioni delle garanzie fondamentali.

Le autorità europee hanno raggiunto un accordo su nuove normative che consentono agli Stati membri di inviare migranti destinati al rimpatrio verso centri di detenzione situati in paesi terzi, operazioni definite come " return hubs ".

La decisione, parte di un più ampio inasprimento delle politiche migratorie dell'Unione, è stata accolta con critiche ferree da parte delle organizzazioni per i diritti umani. Queste ultime avvertono che la misura potrebbe legittimare abusi e violazioni, amplificando pratiche già in atto in diversi Stati. Il testo prevede l'estensione dei periodi di detenzione, multe, divieti di ingresso e sanzioni penali per i migranti che non collaborano.

Inoltre, autorizza le forze dell'ordine a perquisire abitazioni e "locali pertinenti" e a sequestrare beni personali, con la possibilità di detenere anche minori e raccogliere dati biometrici. Il commissario europeo Magnus Brunner ha definito la normativa come uno strumento per avere "maggiore controllo" su chi può entrare, restare o deve lasciare l'UE. Al contrario, l'organizzazione PICUM ha parlato di una "macchina detentiva e di deportazione draconiana". La legge richiede ancora l'approvazione formale dei governi e del Parlamento europeo.

Parallelamente, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Grecia e Austria stanno coordinando la creazione di hub congiunti, mentre i colloqui bilaterali con l'Uganda sono stati sospesi. Il governo olandese punta a raggiungere obiettivi concreti entro l'anno, definendo la situazione un "crisi umanitaria". I centri di accoglienza sono sovraffollati, come a Ter Apel, e le proteste contro l'immigrazione sono aumentate nelle zone che ospitano strutture d'emergenza.

Le organizzazioni non governative segnalano un incremento delle deportazioni di rifugiati riconosciuti dalla Germania e altri Stati verso la Grecia e paesi confinanti, con perquisizioni notturne trasferimenti forzati senza la possibilità di raccogliere effetti personali. Il caso francese ha visto la parlamentare Mélissa Camara definire il provvedimento come "un arsenale legale al servizio di un'ideologia xenofoba".

Sebbene gli arrivi irregolari siano diminuiti del 26% nel 2024, toccando il livello più basso dal 2021, la pressione dei partiti di destra ha spinto verso un giro di vite normativo. L'accordo è stato proposto dalla Commissione europea l'anno scorso con l'obiettivo di aumentare il tasso di rimpatri, che resta basso nonostante solo il 20% circa dei migranti destinati alla deportazione lasci effettivamente il territorio.

Le organizzazioni umanitarie temono che la delega alla gestione dei rimpatri in Paesi terzi, senza adeguate garanzie, possa aprire scenari di abusi sistematici. Il testo finale è il risultato di negoziati tra il Parlamento e il Consiglio dell'UE e rappresenta un punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza dei governi e le tutele dei diritti fondamentali, quest'ultime risultando fortemente indebolite nella versione odierna.

I paesi che invieranno migranti verso hub esterni non dovranno necessariamente avere legami con il paese di destinazione, una clausola che solleva interrogativi sulla liceità internazionale. La difesa della norma da parte delle istituzioni europee si focalizza sull' efficientamento delle procedure, ma i critici vedono un pericoloso avvicinamento a modelli di controllo delle migrazioni che limitano le libertà individuali.

In definitiva, l'accordo segna una svolta significativa nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione, con implicazioni profonde sul diritto d'asilo e sul rispetto dei diritti umani. Il dibattito rimane aperto, mentre i primi progetti pratici di collaborazione tra Stati membri iniziano a prendere forma, nonostante le riserve della società civile e delle autorità locali





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UE Migranti Rimpatrio Return Hubs Diritti Umani Asilo Politica Migratoria Detenzione Deportazioni Unione Europea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cinema e AI: l’unione di creatività e innovazioneOra c’è l’opportunità di ridefinire linguaggi, processi e responsabilità

Read more »

Panetta: 'IA decisiva, serve governarla e puntare sui giovani'L'Europa trovi unità e rapidità, a partire dall'unione degli investimenti e dagli eurobond (ANSA)

Read more »

Il declino di Putin nell’attacco all’Unione europeaIl Cremlino è in difficoltà su tutti i fronti: l’Ucraina blocca l’avanzata nel Donbass, l’economia è frenata dai raid sugli impianti energetici

Read more »

L'Unione Europea e l'ingresso dell'Ucraina: le posizioni dei partiti italianiL'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea ha aperto un dibattito tra i partiti italiani. La Lega si è detta contraria, mentre Forza Italia ha suggerito di considerare prima i Balcani e Fratelli d'Italia ha dichiarato che non è il momento giusto. La posizione del Partito Democratico (PD) è stata descritta come confusionale dalla maggioranza. Come cittadino, mi sono chiesto quale fosse la posizione del PD riguardo al via libera di Bruxelles a Kiev. Questo episodio potrebbe essere utilizzato per vincere le partite di ping pong quotidiane con la maggioranza e completare un programma alternativo e convincente per governare il paese.

Read more »