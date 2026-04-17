UE Riforma le Norme sulle Fusioni: Priorità a Innovazione e Competitività Globale

La Commissione europea intende modificare radicalmente le sue regole sulle fusioni aziendali, dando maggior peso a innovazione, investimenti e resilienza del mercato interno. L'obiettivo è creare campioni europei capaci di competere a livello globale, segnando una svolta rispetto al precedente focus sui consumatori. La mossa riflette un cambio di clima politico continentale ma solleva preoccupazioni riguardo alla concorrenza e ai prezzi.

L'Unione europea si appresta a introdurre la più significativa revisione delle sue norme in materia di fusioni aziendali degli ultimi decenni, segnando una svolta epocale nell'approccio di Bruxelles alle operazioni di consolidamento.

Una bozza di linee guida, ottenuta dal Financial Times, rivela che la Commissione europea darà priorità a criteri come l'innovazione, gli investimenti e la resilienza del mercato interno nel valutare l'approvazione delle fusioni. Questo cambiamento radicale segna un allontanamento significativo dalla strategia adottata dagli anni 2000, quando l'enfasi principale era posta sull'impatto delle fusioni sui consumatori.

L'obiettivo dichiarato di questa nuova politica è di favorire la nascita di veri e propri 'campioni globali' europei, in grado di rivaleggiare efficacemente con le grandi potenze economiche degli Stati Uniti e della Cina.

Sebbene la Commissione europea non abbia commentato ufficialmente le indiscrezioni del Financial Times, è noto che le nuove linee guida, ancora in fase di perfezionamento, mirano ad ampliare notevolmente la gamma di fattori presi in considerazione nella valutazione delle fusioni. Queste riforme erano attese con grande impazienza da parte degli operatori del settore e degli investitori, che vedono in questo cambio di rotta una potenziale spinta a future operazioni di consolidamento.

L'adozione di questo nuovo approccio politico da parte della Commissione riflette un mutamento profondo nel panorama politico europeo, dove si moltiplicano gli appelli a sostenere la creazione di 'campioni europei' capaci di competere sui mercati internazionali. Un alto funzionario dell'UE ha descritto le linee guida come 'una rottura con il passato', definendole 'un approccio ambizioso che riflette la realtà di una concorrenza globale sempre più agguerrita'.

Questo orientamento strategico, fortemente promosso dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, non è stato esente da critiche e resistenze. Alcuni Stati membri e settori interni alla Commissione hanno espresso preoccupazione, temendo che un allentamento delle restrizioni sulle fusioni possa avere ripercussioni negative sull'innovazione, scoraggiare gli investimenti e, in ultima analisi, comportare un aumento dei prezzi per i consumatori a causa della riduzione della concorrenza.

Le linee guida preliminari, tuttavia, riconoscono l'importanza di preservare una concorrenza effettiva, pur introducendo il concetto che 'la crescita e l'espansione delle imprese... fino a raggiungere le dimensioni necessarie per competere a livello globale, possono essere pro-competitive' e avere 'un impatto positivo' sull'Unione.

La divisione antitrust dell'UE sarà quindi chiamata a considerare con maggiore attenzione l'impatto delle fusioni su fattori quali le dimensioni aziendali, l'innovazione, gli investimenti e la resilienza del mercato. Sebbene questi elementi siano sempre stati presenti nelle analisi, le aziende hanno a lungo lamentato che venissero sistematicamente relegati in secondo piano rispetto alla valutazione del potere di determinazione dei prezzi, un aspetto che questo nuovo quadro normativo sembra intenzionato a ribilanciare.





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