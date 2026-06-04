UE: Sostegno ampio a limitare protezione temporanea per uomini ucraini in età militare

I ministri UE hanno espresso un ampio sostegno a una proposta per limitare l'accesso alla protezione temporanea agli uomini ucraini tra i 18 e i 60 anni, una mossa volta a incoraggiare il rimpatrio o il rimanere in Ucraina per difenderla. La proposta, sponsorizzata dalla Svezia, distinguerebbe tra nuovi arrivi e beneficiari già stabiliti, suscitando dibattiti su bilanciamento tra aiuto umanitario e necessità militari.

I ministri dell'Unione europea, riunitisi a Lussemburgo per il Consiglio Giustizia e Affari interni, hanno espresso un ampio sostegno a una proposta volta a limitare l'accesso alla protezione temporanea per gli uomini ucraini in età militare.

L'annuncio, fatto dal ministro svedese per la Migrazione Johan Forssell, la cui nazione sponsorizza l'iniziativa, segna un cambiamento significativo nella politica europea verso i rifugiati ucraini, legata indissolubilmente alle esigenze difensive di Kyiv nel proseguimento del conflitto con la Russia. Il meccanismo della protezione temporanea, attivato nel marzo 2022 subito dopo l'invasione su vasta scala, ha rappresentato finora il pilastro della risposta umanitaria dell'UE, offrendo a milioni di sfollatidiritti di soggiorno, accesso al mercato del lavoro e all'assistenza sociale in tutti gli Stati membri.

La proposta, che richiederà comunque una formale iniziativa della Commissione europea e l'approvazione unanime dei paesi membri per essere modificata, mira a restringere lo status di protezione per i nuovi arrivati di sesso maschile tra i 18 e i 60 anni, escludendo invece da tali restrizioni coloro che sono già beneficiari del regime. Questa distinzione tra nuovi arrivi e persone già stabilite mira a bilanciare, secondo i sostenitori, l'imperativo morale dell'accoglienza con la necessità strategica di preservare la forza lavoro e il potenziale militare dell'Ucraina.

Il ministro Forssell ha argomentato con chiarezza la logica alla base della mossa: 'È essenziale per noi fornire protezione agli ucraini, ma allo stesso tempo la guerra deve essere combattuta e vinta. Perché ciò accada, è essenziale che un maggior numero di uomini rimanga in Ucraina a combattere'.

Le sue parole riflettono una crescente preoccupazione tra alcuni governi europei per l'impatto a lungo termine dell'emigrazione di massa, in particolare della fascia d'età maschile più adatta al servizio militare, sulla capacità di sostenibilità e di difesa del paese aggredito. I dati Eurostat, citati nel medesimo report, quantificano l'entità del fenomeno: oltre 4,33 milioni di persone fuggite dall'Ucraina beneficiano attivamente della direttiva di protezione temporanea all'interno dell'Unione.

La distribuzione geografica mostra una netta concentrazione, con la Germania che ospita circa il 29% del totale UE, seguita a distanza dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca. Questo scenario pone interrogativi complessi sulla futura architettura degli spostamenti umani in Europa, trasformando il dibattito da puramente umanitario a una questione di sicurezza collettiva e di ripartizione degli oneri tra gli Stati membri.

La proposta, se approvata, potrebbe innescare dibattiti etici e giuridici, separando i nuclei familiari e discriminando in base al genere e all'età coloro che fuggono dalla guerra, sebbene gli estensori la presentino come una misura dolorosa ma necessaria per sostenere la resistenza ucraina sul campo di battaglia





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