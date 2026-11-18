Bruxelles propone 45 miliardi di euro per sostenere Kiev nel 2027. Berlin chiede a tutti i membri di contribuire, mentre Ungheria e Slovacchia restano contrarie.

La Commissione Europea ha ufficializzato la proposta di stanziare ulteriori quarantacinque miliardi di euro per mantenere in piedi l'economia e la difesa dell' Ucraina durante l'anno 2027. Questa decisione critica arriva in un momento delicato per Kiev, che si appresta ad affrontare il periodo invernale considerato più duro sin dall'inizio del conflitto. La necessità di questa nuova iniezione finanziaria è diretta conseguenza dell'aggravarsi delle operazioni belliche e dell'insostenibilità delle stime originali.

Nuovi finanziamenti e buco di settanta miliardi

L'obiettivo immediato di Bruxelles è colmare un fabbisogno finanziario totale stimato in settanta miliardi di euro per l'anno prossimo. Di questa somma complessiva, trenta miliardi sono destinati esclusivamente al sostegno del bilancio pubblico ucraino, mentre quaranta miliardi servono a garantire la capacità difensiva del paese. Questa richiesta rappresenta un aumento significativo rispetto ai novanta miliardi già concordati per il 2026 e il 2027, un pacchetto iniziale che era stato delineato ipotizzando erroneamente una conclusione del conflitto entro la fine di quell'anno.

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La realtà dei fatti ha smentito questa previsione ottimistica. Gli intensi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche e civili, le continue difficoltà nei traffici commerciali sul Mar Nero e il marcato calo delle entrate fiscali hanno aggravato la crisi economica di Kiev. Di conseguenza, la Commissione Europea si farà carico di circa due terzi di questo fabbisogno emergente, pari a quarantacinque miliardi, mentre punta a mobilitare i partner internazionali per raccogliere i restanti venticinque miliardi necessari per colmare il gap.

Posizioni divergenti tra i membri dell'Unione

La proposta di revisione dell'Ukraine Facility e del Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina sta riaprendo profonde divisioni tra i Ventisette membri dell'Unione Europea. L'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca, che erano già state esentate dagli oneri del precedente prestito da novanta miliardi, hanno espresso chiaramente la volontà di restare fuori anche da questo nuovo finanziamento. A questa triade si è ora aggiunta ufficialmente la Bulgaria, rendendo ancora più complesso il raggiungimento di un consensus.

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Per cercare di coinvolgere gli stati riluttanti, Ursula von der Leyen ha dichiarato che questo approccio rappresenta il modo migliore per garantire a Kiev una posizione forte al tavolo dei futuri negoziati di pace. La leader della Commissione ha assicurato la sua fiducia nel sostegno dei paesi membri, ricordando che tutti e ventisette hanno dichiarato pubblicamente la volontà di aiutare Kiev, pur mantenendo preferenze diverse sulla natura specifica degli aiuti forniti.

Il ruolo centrale di Berlino e le minacce al bilancio

La Germania, principale contributore netto dell'Unione Europea e primo donatore bilaterale europeo dell'Ucraina, sta esercitando un forte pressing diplomatico sui governi membri. Berlino chiede a tutti di fare la propria parte finanziaria, contestando apertamente che alcuni paesi beneficiari dei fondi comunitari si stiano sottraendo alla condivisione dei costi. La minaccia tedesca è concreta: il governo di Berlino avverte che bloccherà l'approvazione del bilancio europeo per il periodo 2028-2034 se gli stati membri non contribuiranno equamente agli aiuti per Kiev.

Per evitare ulteriori defezioni e superare il veto dei paesi contrari, la Commissione Europea punta su una modifica strutturale dell'architettura del prestito. La ripartizione tra aiuti civili e militari sarà stabilita direttamente nella legislazione europea. Questa soluzione tecnica permette ai governi contrari a finanziare direttamente le forniture di armi di contribuire comunque al sostegno del bilancio ucraino, aggirando così le resistenze politiche interne a singoli stati.

Conseguenze immediate e scadenza del 27 novembre

Dei quarantacinque miliardi europei proposti, venti saranno destinati al bilancio dello stato per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, mentre venticinque miliardi andranno alla difesa. Questa quota militare servirà specificamente a finanziare droni, sistemi antidroni, difesa aerea, missili e munizioni. Le risorse saranno raccolte attraverso l'emissione di titoli sui mercati finanziari e garantite dal bilancio comune dell'Unione, con gli interessi formalmente a carico di Kiev ma sostenuti dall'Ue.

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Il costo del nuovo prestito è stimato tra due e due miliardi e mezzo di euro all'anno. Sommato al costo del precedente finanziamento, la spesa annua per l'Ucraina nel prossimo bilancio europeo potrebbe arrivare a una cifra compresa tra i cinque e i sei miliardi. Il primo confronto tecnico su questo piano è in programma già giovedì a Berlino, in occasione della riunione della Coalizione dei Volenterosi, prima che il dossier arrivi ai vertici europei dei 26 e 27 novembre.

L'obiettivo strategico di Bruxelles è raggiungere un accordo definitivo entro la fine dell'anno, integrando questa decisione con il negoziato sul bilancio pluriennale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto esplicitamente a Bruxelles di accelerare l'approvazione, consapevole che il sostegno internazionale all'Ucraina potrebbe diventare più difficile da garantire con l'avvicinarsi delle elezioni del 2027 in Francia, Italia, Polonia e Spagna. L'incognita principale rimane la Francia, dove Marine Le Pen ha ribadito che un'eventuale vittoria alle presidenziali comporterebbe l'interruzione degli aiuti finanziari futuri a Kiev.