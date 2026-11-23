L'Unione Europea ha annunciato il ventiduesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Ursula von der Leyen conferma il blocco bancario e le restrizioni culturali per isolare Mosca.

L' Unione Europea ha formalizzato il ventiduesimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa. Questa decisione segue la notizia di un drone russo che ha colpito il centro di Kyiv, danneggiando una pizzeria nelle vicinanze del quartiere governativo e di Maidan. L'attacco ha causato undici vittime nelle macerie di un palazzo a Dymer, nella regione della capitale ucraina.

Strategia economica e isolamento bancario

Il cuore di questa nuova ondata repressiva riguarda il settore finanziario e il tentativo di soffocare le entrate belliche del Cremlino. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato esplicitamente che l'obiettivo è mantenere alta la pressione su Mosca. Si vuole costringere il governo russo a porre fine alla sua guerra di aggressione in Ucraina tagliando i finanziamenti.

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Le misure concrete includono l'esclusione di altre 60 banche russe dal sistema di trasferimento fondi Swift. Inoltre, saranno presi di mira nuovi sistemi di pagamento e piattaforme di criptovalute. Ursula von der Leyen ha annunciato la creazione di una task force specifica sulle criptovalute. Questa unità lavorerà in stretta cooperazione con i partner alleati dell'Ucraina per tracciare i flussi illeciti.

Enfasi sull'elusione e infrastrutture energetiche

Un aspetto centrale del nuovo pacchetto mira a colpire i paesi terzi che aiutano Mosca a eludere le sanzioni vigenti. La Commissione intende concentrare l'intervento non solo sulla Russia, ma anche sulle reti di supporto internazionali. L'elusione rimane un problema critico e richiede una risposta coordinata a livello globale.

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Nel campo energetico, si amplia il divieto di fornire servizi per la costruzione, la gestione o la riparazione delle infrastrutture. Questo include l'energia elettrica e, con particolare attenzione, le raffinerie di petrolio. Altre 70 petroliere della flotta ombra saranno inserite nella lista nera dell'Unione Europea.

Le navi assicurate in Russia riceveranno inoltre il divieto assoluto di ingresso nei porti europei. Misure simili, come il divieto di importare gas e petrolio via oleodotti, sono state bloccate in precedenza da veti nazionali. In particolare, la Grecia ha ostacolato le proposte precedenti per proteggere i propri armatori che fanno affari con la Russia.

Isolamento sportivo, culturale e visti

Oltre alle pressioni economiche, il pacchetto introduce sanzioni simboliche mirate a isologare ulteriormente la Russia dalla società europea. Le misure riguardano divieti legati allo sport e alla cultura, come sancito da Ursula von der Leyen. L'obiettivo è chiudere le porte alla partecipazione di soggetti russi a eventi continentali.

Sarà applicata la nuova linea guida sui visti per impedire l'ingresso nell'Ue degli ex combattenti. La Danimarca ha richiesto di espandere questa misura, vietando tutti i visti non essenziali dopo aver sventato un'operazione russa sul suo territorio. Il divieto si estende anche alle squadre e agli atleti che gareggiano sotto la bandiera russa.

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Viene inoltre vietata l'esposizione di simboli ufficiali russi e le sponsorizzazioni da parte di associazioni culturali nell'Ue. Le misure vogliono evitare casi simili alla Biennale di Venezia. Infine, si vieta ai cittadini europei di ricoprire cariche negli organi direttivi di aziende russe, come nel caso di Gerhard Schröder e Hyperglobus. La Commissione ribadisce che non può esistere un business as usual.