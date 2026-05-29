UEEA valuta la sospensione dell'Armenia per la sua candidatura all'Unione europea, richiesto un referendum popolare

L'Unione Economica Eurasiatica, guidata dalla Russia, potrebbe sospendere l'Armenia a causa del suo percorso verso l'UE. I leader hanno chiesto a Yerevan di indire un referendum per decidere tra l'Europa e il blocco russo, mentre le pressioni economiche di Mosca aumentano in vista delle elezioni di giugno.

L' Unione Economica Eurasiatica (UEEA), l'aggregato economico guidato dalla Russia che raccoglie le ex repubbliche sovietiche, ha comunicato venerdì la sua intenzione di valutare la sospensione dell'adesione dell' Armenia , a seguito della decisione del governo di Erevan di avviare un percorso formale verso l' Unione Europea .

Durante un vertice a Astana, i rappresentanti di Russia, Kazakistan, Bielorussia e Kirghizistan hanno espresso preoccupazione per quello che definiscono "rischi significativi per la sicurezza economica" dell'UEEA, se l'Armenia dovesse avvicinarsi troppo all'Occidente. Hanno inoltre invitato il governo armeno a indire un referendum popolare che consenta ai cittadini di scegliere tra l'adesione all'UE europea e il mantenimento dell'appartenenza al blocco guidato da Mosca, fondato nel 2015.

La proposta di referendum è stata avanzata proprio dopo che l'Azerbaijan ha ospitato una riunione dei leader dell'UEEA, dove è emerso il punto di vista di Vladimir Putin, il presidente russo, secondo il quale l'Unione dovrebbe "ridimensionare praticamente tutti i processi di integrazione economica con l'Armenia" qualora quest'ultima prosegua nella sua candidatura all'Unione europea. Putin ha tuttavia sottolineato che i legami umanitari e politici tra Russia e Armenia non saranno compromessi, lasciando agli armeni la responsabilità di decidere il futuro della loro nazione.

Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, non ha partecipato al vertice di Astana, giustificando l'assenza con la campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari previste per il 7 giugno. Pashinyan, la cui formazione politica, il Patto Civile, guida attualmente i sondaggi con circa il 30% dei consensi, ha espresso più volte la volontà di avvicinarsi all'Unione europea e agli Stati Uniti, criticando apertamente Mosca.

Le autorità russe, che rappresentano di gran lunga l'economia più robusta dell'UEEA, hanno intensificato le pressioni su Erevan imponendo restrizioni temporanee alle importazioni agricole e minacciando la sospensione delle forniture di prodotti petroliferi a basso costo e di gas, risorse su cui l'Armenia ha una forte dipendenza. L'ultimo rapporto della Banca mondiale indica che il PIL pro capite dell'Armenia è circa la metà di quello russo, mentre nel 2023 la Russia ha rappresentato circa il 35% del commercio estero armeno, contro l'11% dell'UE.

Una sospensione dall'UEEA comporterebbe un impatto immediato e profondo sull'economia di un paese di tre milioni di abitanti. Oltre alle difficoltà commerciali, si verificherebbe un rialzo dei prezzi dell'energia, dato che l'Armenia ha acquistato l'82% del proprio gas dalla Russia lo scorso anno.

Tuttavia, il governo di Yerevan ha già avviato il processo di adesione all'UE, approvando la legge che avvia le trattative di accedere al mercato unico europeo, passo che mette in evidenza la crescente biforcazione delle scelte geopolitiche di Erevan. Il prossimo incontro dell'UEEA, previsto per dicembre, servirà a decidere se procedere con la sospensione dell'Armenia entro la fine dell'anno, tenendo conto degli effetti economici, politici e di sicurezza che una tale mossa comporterebbe per entrambe le parti.

La situazione rimane fluida, con i cittadini armeni chiamati a partecipare a un referendum che potrebbe definire il bilancio tra un futuro europeo e la tradizionale alleanza con la Russia





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