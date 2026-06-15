UFC Freedom 250 alla Casa Bianca: tutti i risultati e i momenti salienti dell'evento con Trump

Resoconto completo del UFC Freedom 250 tenutosi sul prato della Casa Bianca a Washington, con i risultati dei principali incontri, la presenza del Presidente Trump e l'analisi dell'impatto mediatico e politico dell'evento.

Il torneo UFC Freedom 250 si è tenuto sul South Lawn della Casa Bianca a Washington il 14 e 15 giugno 2026, evento che ha visto la partecipazione del Presidente Donald Trump e della first lady Melania Trump.

Tra i combattimenti principali, Alex Pereira ha affrontato Ciryl Gane per il titolo ad interim dei pesi massimi, mentre Ilia Topuria ha difeso il titolo dei pesi leggeri contro Justin Gaethje. Sean O'Malley ha combattuto nella categoria bantamweight contro Aiemann Zahabi, e Josh Hokit ha sconfitto Derrick Lewis nei pesi massimi. Altri incontri hanno visto Mauricio Ruffy vincere su Michael Chandler e Diego Lopes affrontare Steve Garcia nei piuma.

L'evento, organizzato dal presidente UFC Dana White in collaborazione con la Casa Bianca, ha rappresentato una fusione tra sport e politica, con i fighter che hanno percorso i saloni residenziali prima di entrare nell'ottagono allestito all'esterno. Pereira, dopo la sconfitta contro Gane, ha salutato il CEO di Meta Mark Zuckerberg. Topuria ha confermato il suo dominio con una vittoria per KO tecnico, mentre O'Malley ha dimostrato la sua abilità in un match serrato.

La serata è stata giudicata "semplicemente fantastica" da molti partecipanti, con i,maxischermi che hanno proiettato gli incontri per il pubblico presente. Una vetrina senza precedenti per le arti marziali miste, che ha mescolato celebrità, politici e atleti in un contesto istituzionale, sottolineando la crescente popolarità globale dell'UFC e la sua capacità di attrarre l'attenzione mediatica a livello internazionale





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