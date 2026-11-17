Un ufficiale dell'esercito americano è stato arrestato in Inghilterra per spionaggio. Le indagini coinvolgono Russia e FBI, con gravi implicazioni per la sicurezza nazionale e le basi militari britanniche.

Le autorità britanniche hanno formalmente trasferito un ufficiale in servizio attivo dell'Esercito degli Stati Uniti dalle mani della polizia metropolitana alla custodia militare americana. Questo passaggio cruciale avviene nell'ambito di un'indagine attiva per sospetti reati contro la sicurezza nazionale e attività di spionaggio. La Polizia Metropolitana ha confermato ufficialmente il trasferimento avvenuto martedi, dodici novembre, stabilendo che l'arresto iniziale era avvenuto la scorsa settimana.

L'ufficiale statunitense fu arrestato il dieci novembre da agenti della polizia antiterrorismo britannica in una zona vicina alla città di Gloucester, situata nell'Inghilterra occidentale. La Polizia Metropolitana ha specificato che l'indagine riguarda accuse molto serie relative alla violazione della sicurezza nazionale. Inoltre, gli investigatori avevano inizialmente indicato la Russia come lo Stato straniero collegato alle allegationi, una posizione che il Cremlino ha categoricamente e fermamente negato.

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Collaborazione tra FBI e Servizi Britannici

Gli investigatori del Regno Unito hanno consultato il procuratore generale britannico e le corrispondenti autorità statunitensi prima di prendere la decisione definitiva di cedere la giurisdizione e le indagini alle forze dell'ordine americane. L'FBI ha dichiarato che il soldato è ora sotto la loro custodia a seguito di una complessa inchiesta di spionaggio. Tale indagine coinvolge attivamente l'ufficio locale di Filadelfia dell'FBI e il suo ufficio dell'addetto legale a Londra.

La cooperazione operativa ha visto mobilitati anche la polizia antiterrorismo britannica, i servizi di sicurezza MI5 e i servizi di controspionaggio della Difesa del Regno Unito. Il vice commissario Laurence Taylor, capo della polizia antiterrorismo, ha dichiarato che la risposta collettiva deve inviare un messaggio chiaro. La sua dichiarazione sottolineava la necessità di agire in modo rapido e deciso contro qualsiasi attività di spionaggio sospetta.

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Posizione Ferm del Direttore dell FBI

Il direttore dell'FBI, Kash Patel, ha espresso pubblicamente la posizione di tolleranza zero del bureau nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Egli ha affermato che l'arresto dimostra chiaramente l'impegno dell'agenzia contro chiunque tradisca il proprio giuramento. Questa posizione ferma è fondamentale per proteggere gli interessi strategici degli Stati Uniti all'estero.

La situazione è inserita in un contesto più ampio di recenti incidenti di sicurezza che hanno interessato le installazioni militari americane nel Regno Unito. Ad esempio, a settembre, gli Stati Uniti avevano ritirato i bombardieri dalla base aerea RAF Fairford dopo un incidente. La polizia e il primo ministro Andy Burnham avevano collegato quel caso specifico all'Iran, portando alle accuse contro due uomini in Gran Bretagna.

Inoltre, i pubblici ministeri statunitensi hanno incriminato separatamente tre uomini per presunti piani di attentato che includevano la base di Fairford. Il giorno prima dell'arresto del soldato, gli Stati Uniti avevano anche rimosso gli aerei rifornitori dalla base RAF di Mildenhall. Il Wall Street Journal aveva riportato che questa mossa seguiva una minaccia iraniana, che Teheran ha tuttavia negato categoricamente.