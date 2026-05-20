Ufficine Palermo: la Curva Nord si prepara ad una coreografia per la semifinale di ritorno dei playoff

La Curva Nord del Palermo ha progettato una coreografia per la semifinale di ritorno dei playoff contro il Catanzaro. I tifosi rosanero e calabresi parteciperanno a un Encounter sotto luci e musica.
Questa sera, in occasione della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, il Palasport si transformerà in un teatro magico grazie alla coreografia realizzata dalla Curva Nord , una sezione ultras del Palermo .
La coreografia si svilupperà entro gli spogliatoi quando i calciatori termineranno il riscaldamento, e verrà animata da un'incantevole colonna sonora in sottofondo. I tifosi rosanero e Catanzaro entreranno tutti nell'emozione, ma attenzione: non potranno farlo i calciatori stessi. L'invito è di non disturbare la concentrazione in vista della sfida e preparare un cartoncino da aprire durante il riscaldamento, utilizzando come segnale l'avvio della musica.
La coreografia durerà solo il tempo del brano musicale e nei finalizzatori potrà essere apprezzata da tutti, mentre la parte più emozionante la faranno loro gli spettatori presenti in tribuna
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