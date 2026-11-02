L'Uganda avvia il ritiro graduale delle truppe dalla Somalia entro il 2027. L'operazione pone fine a due decenni di impegno militare contro l'insurrezione di Al Shabaab.

KAMPALA, 2 novembre - L' Uganda ha annunciato ufficialmente lunedì l'inizio del ritiro delle proprie forze armate dalla Somalia. Questa decisione segna l'avvio di una riduzione graduale che porterà alla conclusione di un dispiegamento militare durato quasi vent'anni. L'obiettivo principale di questa lunga presenza era supportare il governo di Mogadiscio nella lotta contro l'insurrezione guidata dal gruppo terroristico Al Shabaab, legato ad al-Qaeda.

Avviato il ritiro bilaterale delle truppe ugandesi

Secondo quanto riferito dai media statali ugandesi, Kampala mantiene attualmente circa 4.500 soldati schierati nel territorio somalo. Queste forze operano principalmente nell'ambito della Missione di sostegno e stabilizzazione dell'Unione Africana in Somalia, nota con l'acronimo AUSSOM. Tuttavia, non è ancora chiaro quanti soldati aggiuntivi siano presenti sul campo sotto un accordo bilaterale separato tra i due governi.

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Chris Magezi, portavoce delle Forze di Difesa Popolare dell'Uganda (UPDF), ha confermato in un comunicato ufficiale che le prime unità a lasciare il paese africano sono quelle dispiegate specificamente nell'ambito dell'accordo bilaterale. Magezi ha dichiarato che l'UPDF ha avviato il ritiro immediato delle truppe contrattualizzate direttamente con il Governo Federale somalo. Ha inoltre precisato che il primo contingente di soldati è già rientrato in patria.

Pianificazione del ritiro fino al 2027

L'Uganda ha delineato una strategia chiara per il disimpegno completo dalle operazioni militari in Somalia. Il portavoce dell'esercito ha spiegato che il ritiro sarà un processo graduale e pianificato. Tutte le forze ugandesi, incluse quelle che servono sotto il mandato dell'AUSSOM, saranno ritirate entro la fine del 2027. Questa tempistica lascia ampio margine per gestire la transizione di sicurezza senza creare vuoti improvvisi.

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La decisione di Kampala si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione degli impegni internazionali dell'Unione Africana. La presenza di truppe ugandesi è stata fondamentale negli ultimi anni per contrastare l'espansione territoriale di Al Shabaab. Ora, con il piano di ritiro definito, si apre una nuova fase nelle relazioni diplomatiche e di sicurezza tra Kampala e Mogadiscio.

Rischi per la regione del Basso Scebeli

Nonostante la pianificazione accurata, ci sono preoccupazioni significative riguardo agli effetti immediati del disimpegno. Una lettera inviata il 31 ottobre dall'AUSSOM all'Ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia ha messo in guardia sui potenziali rischi. Verificata da due fonti diplomatiche indipendenti, la missiva avverte che il ritiro potrebbe lasciare alcune aree della regione del Basso Scebeli vulnerabili ad attacchi da parte di Al Shabaab.

La regione del Basso Scebeli è storicamente una zona di scontro intenso tra le forze governative e i ribelli islamisti. Un ritiro troppo rapido o mal gestito potrebbe permettere al gruppo di riconquistare posizioni perse negli ultimi anni. Le autorità internazionali temono che questo vuoto di sicurezza possa destabilizzare ulteriormente la già fragile situazione politica ed economica della Somalia.

Reazioni ufficiali e contesto storico

Ali Omar, ministro degli Affari esteri del governo somalo, ha espresso cautela verso il processo di ritiro. In un'intervista a Reuters, ha dichiarato che la situazione attuale non è critica, ma ha aggiunto che un ritiro improvviso delle truppe ugandesi potrebbe creare problemi significativi. La sua dichiarazione riflette la preoccupazione di Mogadiscio di mantenere una pressione costante sui ribelli durante la transizione.

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Al Shabaab conduce una guerriglia contro il governo somalo da circa due decenni. Il gruppo mira a prendere il potere e imporre la propria rigida interpretazione della legge islamica nel paese. Nonostante le perdite subite negli anni, Al Shabaab continua a compiere attentati dinamitardi e attacchi armati contro obiettivi sia militari che civili. La stabilità della regione dipende ora dalla capacità di Adunscio e dei suoi partner internazionali di sostenere le forze locali dopo il 2027.