Uganda: sei nuovi casi di Ebola, l'OIM avverte sui rischi della chiusura delle frontiere

L'Uganda conferma altri sei casi di Ebola, portando il totale a 15. L'OIM avverte che la chiusura delle frontiere con la RDC potrebbe favorire la diffusione del virus attraverso valichi informali. L'OMS segnala 321 casi confermati nella RDC.

L' Uganda ha confermato sei nuovi casi di Ebola , portando a 15 il totale dei casi confermati nel paese dall'inizio dell'epidemia. Il ministero della Sanità ugandese ha comunicato tramite il proprio account X che i nuovi contagiati sono tutti contatti di altri casi già accertati.

Al momento, si registrano due dimissioni dall'ospedale, 12 persone ricoverate e un decesso. L'epidemia è causata dal virus Bundibugyo, un ceppo meno comune dell'Ebola, ma ugualmente letale. La situazione è monitorata con attenzione dalle autorità sanitarie, che stanno intensificando gli sforzi per contenere la diffusione del virus, anche attraverso campagne di sensibilizzazione nelle comunità a rischio.

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha lanciato un allarme riguardo alla chiusura delle frontiere tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, decisa per limitare la propagazione del virus. Secondo l'OIM, questa misura potrebbe spingere le persone a utilizzare punti di attraversamento informali e meno controllati, aumentando di fatto il rischio di diffusione transfrontaliera del patogeno. I dati di monitoraggio mostrano che, nonostante la chiusura ufficiale, i flussi migratori continuano, rendendo necessario un coordinamento regionale piuttosto che azioni isolate.

Zoe Brennan, portavoce dell'OIM, ha dichiarato che la conferma della trasmissione del virus oltre i confini tra i due paesi evidenzia come la sorveglianza epidemiologica sia forte solo quanto il punto più debole lungo un confine condiviso. Ha inoltre sottolineato l'urgenza di strategie congiunte per affrontare l'emergenza. Il governo ugandese, attraverso il portavoce Alan Kasujja, ha difeso la decisione di chiudere il confine, spiegando che l'obiettivo è proteggere i cittadini.

Pur riconoscendo che alcune persone potrebbero tentare di eludere i posti di blocco ufficiali, Kasujja ha assicurato che le comunità lungo i confini sono state sensibilizzate sulla situazione e adotteranno tutte le precauzioni necessarie per difendersi. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato i dati dell'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo, confermando 321 casi di Ebola, di cui 116 sospetti.

L'epidemia attuale, iniziata nello scorso maggio, ha già causato decine di vittime e continua a rappresentare una minaccia per la salute pubblica nella regione dei Grandi Laghi. Le agenzie umanitarie stanno lavorando senza sosta per rafforzare la sorveglianza, isolare i casi e promuovere misure igieniche tra la popolazione, ma la sfida resta enorme a causa della mobilità delle persone e della scarsità di risorse in alcune aree remote





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