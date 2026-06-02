Uganda: sei nuovi casi di Ebola, totali salgono a 15, un decesso

Il ministero della Salute ugandese ha confermato sei nuovi casi di Ebola, portando il totale a 15 casi confermati nel paese. Sono due i dimessi dall'ospedale, dodici i ricoverati e si registra un decesso. Le autorità sanitarie affermano che i nuovi casi sono stati identificati tra i contatti di pazienti già confermati, evidenziando la necessità di rafforzare il tracciamento e le misure di contenimento.

Le autorità sanitarie dell' Uganda hanno annunciato il 2 giugno 2026 la conferma di sei nuovi casi di Ebola , in aggiunta ai nove precedentemente registrati, portando il totale dei casi confermati a 15 nel paese.

La comunicazione, pubblicata attraverso un statement sul profilo X del Ministero della Salute, evidenzia che i nuovi casi sono stati individuati tra i contatti stretti di casi già confermati, sottolineando la dinamica di trasmissione all'interno della rete di persone esposte. Finora si sono verificate due dimissioni ospedaliere, mentre dodici persone rimangono ricoverate per Ricevere le cure necessarie. Purtroppo si registra anche un decesso, che增加 la gravità dell'attuale epidemia.

L'epidemia è legata al virus Bundibugyo, una variante del virus Ebola, ed è localizzata Kampala, la capitale, dove il Platinum Medical Centre è uno dei centri di riferimento per la gestione dei casi. Le agenzie umanitarie internazionali hanno intensificato gli sforzi per contenere la diffusione, con campagne di sensibilizzazione che includono poster e materiali informativi per la popolazione.

La comunità internazionale monitora con attenzione lo sviluppo della situazione, ricordando l'importanza di rafforzare la sorveglianza epidemiologica, il tracciamento dei contatti e l'isolamento dei pazienti per prevenire un'escalation dell'epidemia. }





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