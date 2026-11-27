Il Partito di Centro potrebbe appoggiare la coalizione di Ulf Kristersson. Ecco le condizioni per formare un governo stabile in Svezia dopo due mesi di stallo politico.

Stoccolma, 27 novembre. La formazione di un nuovo esecutivo in Svezia è ormai vicina, dato che il Partito di Centro potrebbe dare il via libera a un'alleanza di centro-destra di minoranza già questo fine settimana. Questa mossa strategica aprirebbe la strada definitiva a Ulf Kristersson, leader dei Moderati, per tornare alla carica di primo ministro a oltre due mesi da un'elezione generale che non ha prodotto risultati chiari.

Condizioni e Fragilità del Nuovo Esecutivo

La nuova amministrazione guidata da Kristersson si insedierebbe però in un contesto politicamente fragile e precario. La sopravvivenza del governo dipenderebbe infatti dal sostegno parlamentare dei Democratici Svedesi, un partito di estrema destra radicato nella frangia neonazista, che una parte significativa degli elettori svedesi considera inaccettabile. Nonostante le riserve, il Partito di Centro ha espresso disponibilità a superare l'isolamento tradizionale dell'estrema destra per garantire una maggioranza governativa.

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Jenny Madestam, politologa dell'Università di Södertörn, ha dichiarato esplicitamente che "un governo Kristersson sarà molto debole". Questa valutazione riflette la complessità di gestire un'esecutivo che deve bilanciare le proprie politiche con le esigenze di un partner esterno che rifiuta di negoziare direttamente sulla definizione delle leggi. La debolezza strutturale deriva dall'impossibilità di controllare direttamente la coalizione di maggioranza in parlamento.

Priorità Economiche e Riforme Del Governo

Il programma governativo previsto da Ulf Kristersson prevede il proseguimento di tagli fiscali significativi e riforme volte a rendere il mercato svedese più favorevole alle imprese. Questa linea politica condivisa dai Moderati e dal Partito di Centro mira a stimolare la crescita economica attraverso la deregolamentazione e incentivi specifici per il settore privato.

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Oltre alle riforme interne, il nuovo esecutivo confermerà il sostegno militare all'Ucraina, una delle priorità della politica estera svedea recente. Questo impegno prosegue il programma di riarmo lanciato nel 2022 in concomitanza con la richiesta di adesione della Svezia alla NATO, consolidando ulteriormente l'allineamento di Stoccolma con le strutture di difesa atlantiche.

Divisioni e Sfide Del Partito di Centro

Elisabeth Thand Ringqvist, leader del Partito di Centro, ha argomentato che supportare questa coalizione massimizzerebbe la politica orientata al centro. Il Partito di Centro si era candidato con la promessa di isolare l'estrema destra e impedire al Partito di Sinistra, composto da ex comunisti, di entrare a far parte di un esecutivo. Questa doppia pressione ha creato dilemmi difficili per i partiti tradizionali che cercano di costruire maggioranze durature.

Abir Al-Sahlani, europarlamentare del Partito di Centro che ha scritto sul quotidiano Dagens Nyheter, ha sottolineato l'incompatibilità di valori con i Democratici Svedesi. Ha elencato questioni cruciali come i diritti eguali, la libertà individuale, l'apertura, l'immigrazione, l'integrazione, l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne come barriere ideologiche insormontabili per il suo partito.

Conseguenze per La Sinistra E I Democratici Svedesi

La mancanza di Magdalena Andersson, leader dei Socialdemocratici, nel trasformare la vittoria elettorale in potere effettivo, potrebbe portare alla sua sostituzione. Questa dinamica accelera il declino dei Socialdemocratici dopo un secolo di dominanza nella politica svedese. Jonas Hinnfors, professore di scienze politiche all'Università di Gothenburg, ha notato che le parti di destra, insieme ai Democratici Svedesi, detengono ora il 55-56% dei consensi.

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I Democratici Svedesi sembrano essere i maggiori beneficiari dell'attuale incertezza politica, anche se le loro quote di voto sono scese per la prima volta da quando hanno ottenuto seggi in parlamento. Jenny Madestam ha affermato che tutto ciò che sta accadendo in questo momento accade a causa dei Democratici Svedesi, i quali detengono attualmente le carte vincenti. La situazione politica svedese rimane quindi sotto forte influenza del partito di estrema destra.