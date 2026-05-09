Ultima chiamata Champions per Allegri e il suo Milan

Il Milan non segna più: i rossoneri hanno realizzato un solo gol nelle ultime cinque giornate di campionato, in casa del Verona. Per il resto, quattro partite a secco, tra cui le ultime due giocate a San Siro contro Juventus e Udinese. Contro l'Atalanta Allegri si aspetta di più dai suoi attaccanti, ma anche dagli esterni, che nelle ultime settimane hanno faticato a trovare il fondo. Tra questi anche Alexis Saelemaekers, il cui rendimento è in netto calo dopo un inizio di stagione brillante.

Ultima chiamata Champions per Massimiliano Allegri e il suo Milan . Dopo aver conquistato appena quattro punti nelle ultime cinque gare di campionato, i rossoneri hanno visto ridursi il vantaggio sul quinto posto ad appena tre punti.

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