Ultima giornata di Serie B, Frosinone in A e Lombardo in B, giocatore prepara ritorno in Serie A

La 38ª giornata di campionato di Serie B è giunta all'ultimo atto. Piazza delle Alpi ospiterà il match tra Torino e Sassuolo. Proprio i 'rossoblù', a sorpresa, hanno battuto i 'blucerchiati' per 2-1, ribaltando D'Aversa al 48' e concludendo la stagione al dietro. Inoltre, l'itinerario societario prevede che il Frosinone torni in Serie A dopo due anni. Ritratti sono etici e professionale . . . . [katex ignored] metri 3

Arriva al termine della 38ª e ultima giornata del campionato di Serie B . Decisivo il 5-0 inflitto allo 'Stirpe' ad un Frosinone in A, Fabio Grosso gioisce per il figlio Filippo: 'ha saputo ritagliarsi spazio' A Istanbul sarà Friburgo- Aston Villa : Emery vuole la quinta Europa League Toro- Sassuolo tra presente e futuro: l’ombra di Gattuso su D'Aversa, Grosso risponde sulla Fiorentina Editoriale di Niccolò Ceccarini Ds Roma: ecco tutti i nomi e la situazione.

Via alla girandola delle panchine. Allegri e Conte possono far partire il domino che comprende Sarri, Italiano e Grosso. E anche Gattuso è pronto al rientro Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica. Tra Torino e Sassuolo succede tutto nella ripresa: D'Aversa ribalta Grosso in 4', finisce 2-1 Il Frosinone è in Serie A!

I ciociari tornano nel massimo torneo dopo 2 anni Ascolta il podcast Seconde squadre: Malagò le rendono obbligatorie per tutti Simeone come Ferrante, il Cholito colpisce in casa per la 5ª partita consecutiva Modena, Sottil:"Felice per l'esordio dei giovani, ringrazio i 127 tifosi che ci hanno seguito" Torino, D'Aversa:"Futuro? Ora penso ad andare a casa felice per quel che è successo" Como Women, Borin:"Napoli forte, sapevo che avrebbe fatto bene.

Ma l'obiettivo è vincere" Guardiola:"Il movimento femminile è il passo più grande fatto nell'ultimo decennio dal calcio





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