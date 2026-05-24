Ultima tappa del tour diBallando on the Road, selezione in un centro commerciale a Roma Est.

L'ultima tappa del tour di 'Ballando on the Road' si svolge in un centro commerciale a Roma Est. Ci sono ancora imbattibili chances di accedere a un futuro spettacolo televisivo.

NEWS TEXT Dopo Marcianise e Peschiera Borromeo, il tour arriva all’ultima tappa al centro commerciale di Roma Est. Ultima chiamata per chi sogna di trasformare la passione per il ballo in un’occasione televisiva.

Sabato 23 e domenica 24 maggio, il Centro Commerciale RomaEst ospita il gran finale di diventa il palcoscenico dell’ultima selezione dal vivo. Professionisti, amatori, bambini, ragazzi, adulti e ballerini di ogni età si mettono in gioco davanti alla squadra del programma, con l’obiettivo di arrivare prima agli appuntamenti televisivi di Ballando on the Road nel pomeriggio di Rai 1 e poi, per alcuni, al torneo Ballando con Te nel serale di Ballando con le stelle.

Al termine dei casting verranno selezionate 32 unità di ballo che accederanno alle puntate televisive del format. Tra queste, 8 avranno l’opportunità di approdare a è dedicata ai professionisti specializzati in danze standard, latino-americane e caraibiche, con la possibilità di essere valutati anche per entrare nel cast dei maestri della prossima edizione. Un percorso già riuscito a Nikita Perotti, vincitore della ventesima edizione del programma e arrivato nel cast proprio attraverso Ballando on the Road.

A poche ore dall’ultima giornata romana, Milly Carlucci racconta l’entusiasmo di questa edizione: ‘È stato un tour eccezionale per la qualità dei numeri che abbiamo incontrato. Bambini, ragazzi, adulti, anziani: tutti hanno portato qualcosa non solo di molto bello, ma anche pensato, coreografato, originale e creativo’. Anche a Roma è stata una giornata straordinariamente produttiva e ci aspettiamo una conclusione all’altezza.

L’obiettivo, spiega Milly, è portare in tv non solo la competizione, ma anche la ricchezza della danza: ‘Quando arriveremo in televisione voglio mostrare all’Italia quanto è bello il mondo del ballo’. Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascoste. Ostiamare è in Serie C, il capitano: ‘Abbiamo lavorato tanto, siamo orgogliosi. Le lacrime del presidente Daniele De Rossi hanno un valore straordinario.

Roma, il cattivo tempo continuerà per i prossimi 40 giorni? La tradizione popolare che prevede il meteo da incubo. Internazionali di Roma sospesi a causa del fumo all’Olimpico: come i festeggiamenti della coppa Italia hanno fermato il torneo. Inter vince anche la Coppa Italia, la gioia incontenibile dei neroazzurri: pioggia di champagne a bordo campo e balletti in spogliatoio.

Fabio Fazio, le case tra Liguria, Milano e Parigi: la villa con piscina, 13 camere da letto, l’uliveto e il mistero dei pesciolini di Che tempo che fa. Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 22 maggio 2026: numeri vincenti e quote. Nessuna 6 né 5+, centrati tre 5 da 50mila euro. Strage alle Maldive, l’università “cancella” la prof Montefalcone. Il marito: ‘Fretta strana’





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ballando On The Road Ultima Selezione Dal Vivo Becca Il Palcoscenico Becca Un’Occasione Televisiva Becca Lo Streaming Becca Ballando Con Te Becca L’Accesso Ai Casting Becca La Partecipazione In Tv Becca Ballando On The Road Becca Ballando Con Le Stelle Becca Danze Standard Latino-Americane E Caraibiche Becca Partecipazione In Una Selezione Televisi Beccacasting Becca Possibilit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'ultima giornata di campionatoEcco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 38ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento): ATALANTA Indisponibili: Kossounou, Bernasconi.

Read more »

A Verona l'ultima di El Shaarawy alla Roma: 'Che emozione l'abbraccio dall'Olimpico'La Roma si prepara in vista dell'ultima gara, decisiva per la qualificazione in Champions League, contro il Verona allo stadio Bentegodi.

Read more »

Ordigno piazzato vicino al cancello del palazzo, forte esplosione nella notte a Roma estLa deflagrazione in uno stabile di via Vincenzo Manzini

Read more »

24 maggio 2003, l'ultima partita di Aldair con la Roma. Persa per 1-2 con l'AtalantaIl 24 maggio del 2003, all'Olimpico di Roma, c'è l'ultima di campionato.

Read more »