Ultimatum Trump all'Iran: Ore decisive, minaccia di distruzione e timori di guerra

L'ultimatum di Donald Trump all'Iran scade a breve, con minacce di attacchi devastanti. La popolazione iraniana si prepara al peggio, mentre la comunità internazionale cerca una soluzione diplomatica, tra veti e tensioni crescenti.

Mancano poche ore alla scadenza dell'ultimatum di Donald Trump all'Iran, un ultimatum che minaccia conseguenze catastrofiche. Il presidente americano ha dichiarato che l'intera civiltà iraniana sarà distrutta se non verrà raggiunto un accordo entro la notte. È il trentanovesimo giorno di guerra in Medio Oriente e il clima di tensione è alle stelle.

Gli Stati Uniti minacciano attacchi contro infrastrutture energetiche e civili iraniane se l'accordo non sarà siglato entro le 2 del mattino ora italiana. La situazione è resa ancora più critica dalla quasi totale mancanza di informazioni provenienti dall'Iran, a causa del blocco quasi completo di internet dall'inizio della guerra, rendendo difficile per i cittadini comunicare con il mondo esterno. Le notizie che trapelano, seppur frammentarie, dipingono un quadro di crescente preoccupazione e preparazione al peggio tra la popolazione iraniana.\Nonostante l'isolamento mediatico, alcune informazioni riescono a filtrare. Residenti di città come Isfahan si preparano a possibili interruzioni di corrente, facendo scorta di beni di prima necessità come cibo a lunga conservazione, batterie e luci di emergenza. La paura è palpabile e molti si attrezzano per affrontare le conseguenze di possibili attacchi. Molte persone hanno già perso il lavoro a causa della guerra, aggravando la situazione economica. Si parla di finestre sigillate con nastro adesivo per mitigare gli effetti di eventuali esplosioni, rimozione di oggetti fragili e preparazione di borse di emergenza con medicinali e documenti. Intanto, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha fatto appello alle parti in conflitto, chiedendo un cessate il fuoco di due settimane per consentire sforzi diplomatici e la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, la risposta dell'Iran è ancora sconosciuta, mentre le minacce di attacchi statunitensi incombono.\La situazione diplomatica è complessa e le reazioni internazionali sono diverse. Il Kuwait ha ordinato ai suoi cittadini di rimanere in casa per precauzione. Il ponte Re Fahd, l'unico collegamento terrestre tra il Bahrein e l'Arabia Saudita, è stato temporaneamente chiuso a causa delle tensioni. La comunità internazionale è divisa, come dimostra il fallimento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel trovare una soluzione diplomatica. Una risoluzione proposta dal Bahrein, che inizialmente permetteva l'uso della forza per garantire il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, è stata modificata per soddisfare le richieste di Russia e Cina, principali alleati dell'Iran. Nonostante ciò, entrambi i paesi hanno posto il veto, impedendo l'adozione della risoluzione. In tutto questo caos, le dichiarazioni di Trump, riportate da fonti giornalistiche, aggiungono ulteriore incertezza. Il presidente avrebbe comunicato al giornalista Bret Baier l'intenzione di distruggere infrastrutture civili iraniane se non verrà raggiunto un accordo. L'Iran, al momento, non sembra intenzionato a negoziare, lasciando il mondo in attesa di sviluppi imprevedibili





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