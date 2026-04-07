Ultimatum Trump: L'Iran sull'orlo del baratro, la guerra si intensifica

Con l'ultimatum di Trump in scadenza, la tensione in Medio Oriente raggiunge livelli critici. Gli Stati Uniti minacciano attacchi devastanti contro l'Iran, mentre la popolazione si prepara al peggio. Tentativi di mediazione e la drammatica situazione sul campo alimentano la paura di un conflitto su larga scala.

Mancano poche ore alla scadenza dell'ultimatum di Trump . L'allarme è altissimo mentre l'intera civiltà iraniana è appesa a un filo, come affermato dal presidente stesso. La situazione in Medio Oriente è drammatica, nel trentanovesimo giorno di conflitto, con la data limite fissata per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Se non si raggiungerà un'intesa entro le 2 del mattino in Italia, gli Stati Uniti hanno minacciato attacchi devastanti contro strutture energetiche e civili iraniane.

La tensione è palpabile e la paura serpeggia tra la popolazione iraniana, che si prepara al peggio. \Le notizie provenienti dall'Iran sono frammentarie a causa del quasi totale blocco di internet imposto dal regime. Ciò rende estremamente difficile per i cittadini comunicare con il mondo esterno. Tuttavia, da diverse testimonianze emerge un quadro preoccupante: gli abitanti si preparano a possibili interruzioni di corrente elettrica, facendo scorta di beni di prima necessità come cibo a lunga conservazione e rinunciando ad alimenti deperibili. Si registra un aumento della domanda di batterie e luci di emergenza. La paura di questa notte è palpabile. Inoltre, molte persone hanno perso il lavoro a causa degli attacchi e non hanno più entrate economiche, costringendo chi può permetterselo ad acquistare generatori di corrente. Le persone hanno sigillato finestre con nastro adesivo per mitigare gli effetti di eventuali esplosioni, messo via oggetti fragili e pericolosi e preparato una borsa di emergenza con medicinali, documenti e altri beni essenziali, pronte a fuggire in caso di necessità. \In questo clima di estrema incertezza, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha fatto un appello alle due parti in conflitto, proponendo un cessate il fuoco di due settimane per permettere lo svolgimento di ulteriori sforzi diplomatici. Ha inoltre sollecitato Trump a posticipare l'ultimatum e l'Iran a riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta è arrivata a poche ore dalla scadenza, e la reazione dell'Iran rimane incerta. Intanto, il ministero dell'Interno del Kuwait ha invitato i cittadini a restare in casa per precauzione. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è stato teatro di un ennesimo tentativo di mediazione, con il Bahrein che ha proposto una risoluzione per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, ma Russia e Cina hanno posto il veto. Bret Baier, commentatore politico, ha riportato una telefonata ricevuta da Donald Trump, il quale ha ribadito la minaccia di distruggere le infrastrutture civili iraniane se non verrà raggiunto un accordo. L'Iran, per ora, non ha manifestato alcuna volontà di negoziare, lasciando aperta l'incognita sul futuro immediato





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