Ultimatum USA-Iran: Il Pakistan propone cessate il fuoco per due settimane

Il trentanovesimo giorno di guerra in Medio Oriente vede la scadenza dell'ultimatum di Trump all'Iran. Il Pakistan propone un cessate il fuoco di due settimane, mentre la tensione cresce e le reazioni internazionali si intensificano.

È trascorso il trentanovesimo giorno di guerra in Medio Oriente , un giorno cruciale poiché precede la scadenza dell'ultimatum imposto da Donald Trump all'Iran. L'ultimatum, previsto per le due del mattino in Italia (le 20:00 di martedì a Washington), minaccia gravi conseguenze: in caso di mancato accordo, gli Stati Uniti potrebbero bombardare pesantemente le infrastrutture energetiche e civili iraniane.

Trump ha espresso la possibilità di un intervento militare più drastico, paventando la distruzione dell'intera civiltà iraniana. Il Pakistan, assumendo il ruolo di mediatore, ha proposto un cessate il fuoco di due settimane per consentire i negoziati. Questa proposta prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz per la stessa durata, un elemento chiave per il commercio internazionale. \Le reazioni all'ultimatum e alla proposta pakistana sono state intense. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno intensificato gli scambi retorici, con Trump che ha nuovamente ribadito la sua posizione intransigente. Allo stesso tempo, si registrano movimenti politici negli Stati Uniti, con alcune figure che valutano possibili azioni per rimuovere Trump dall'incarico, sebbene la maggioranza repubblicana in entrambe le Camere renda questa ipotesi ardua. In Iran, i cittadini, sempre più isolati a causa del blocco di internet, vivono in uno stato di crescente apprensione. Le misure precauzionali includono la preparazione di scorte alimentari, l'acquisto di batterie e luci di emergenza e la protezione delle abitazioni. Le notizie dall'Iran sono frammentarie, ma le testimonianze raccolte evidenziano la paura diffusa e le difficoltà economiche legate al conflitto. In Turchia, un presunto attacco al consolato israeliano a Istanbul, definito dalle autorità turche come tentativo terroristico, ha ulteriormente aumentato la tensione nella regione. Sul fronte economico, la proposta di cessate il fuoco pakistana ha influenzato i mercati statunitensi, con alcuni indici che hanno parzialmente recuperato le perdite iniziali. L'Italia, attraverso una nota ufficiale, ha invitato gli Stati Uniti a risparmiare le infrastrutture civili iraniane, ribadendo la condanna delle azioni destabilizzanti del regime iraniano, ma sottolineando la necessità di proteggere la popolazione civile. \La proposta di cessate il fuoco pakistana, sostenuta dal primo ministro Shehbaz Sharif, mira a creare uno spazio per la diplomazia. La proposta, formalmente presentata attraverso un post su X, richiede un cessate il fuoco di due settimane, la posticipazione dell'ultimatum di Trump e la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran, secondo fonti anonime, sta valutando attentamente la proposta. La situazione rimane estremamente fluida, con la scadenza dell'ultimatum imminente e il rischio di un'escalation militare sempre presente. Le prossime ore saranno cruciali per determinare il futuro del conflitto e le sue conseguenze geopolitiche. Le reazioni dei governi, le decisioni dei leader e le condizioni della popolazione civile in Iran saranno i principali elementi da monitorare. La comunità internazionale osserva con apprensione, sperando in una soluzione diplomatica che possa evitare ulteriori spargimenti di sangue e destabilizzazione regionale. La complessità della situazione è acuita dalla mancanza di informazioni affidabili dall'interno dell'Iran, rendendo difficile valutare pienamente la situazione sul campo





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