Ultimatum USA-Iran: Ultimo Giorno di Negoziati e Tensioni Crescenti nel Medio Oriente

Il Medio Oriente è sull'orlo di un conflitto mentre l'ultimatum degli Stati Uniti all'Iran si avvicina alla scadenza. Le trattative sono in corso, ma le tensioni aumentano con la chiusura di infrastrutture chiave e minacce di ritorsione. L'accordo deve essere raggiunto entro domani mattina altrimenti attacchi alle infrastrutture iraniane.

È l'ultimo giorno di negoziati prima della scadenza dell'ultimatum imposto dagli Stati Uniti all' Iran , in un contesto di tensioni crescenti nel Medio Oriente . L'ultimatum, emanato dal presidente americano Donald Trump, prevede che entro le 2 del mattino di mercoledì (ora italiana), l' Iran debba raggiungere un accordo per il cessate il fuoco, pena attacchi militari statunitensi contro infrastrutture strategiche.

L'Iran, da parte sua, ha respinto una precedente proposta statunitense di cessate il fuoco, ma le trattative sembrano continuare, con l'amministrazione americana che afferma di mantenere le porte aperte al dialogo. La situazione è ulteriormente aggravata dalla chiusura precauzionale del ponte Re Fahad, che collega il Bahrein all'Arabia Saudita, e dalla minaccia di attacchi di ritorsione da parte dell'Iran contro strutture civili in caso di aggressione. La chiusura del ponte, un'arteria vitale per il traffico e le comunicazioni, sottolinea la gravità della situazione e la preoccupazione per un'escalation del conflitto. In tale contesto, anche il ponte Sheikh Jaber al-Ahmad Al-Sabah del Kuwait, un'altra infrastruttura strategica, è considerata un potenziale obiettivo di ritorsione





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