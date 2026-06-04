Ultime notizie calciomercato Serie A: Milan, Juventus, Inter e Napoli

Aggiornamenti sul calciomercato della Serie A, con focus su Milan, Juventus, Inter e Napoli. Dichiarazioni di un esterno offensivo rossonero sulla possibilità di lasciare, il saluto di Zielinski a Dumfries, la risoluzione del contratto di Conte col Napoli e le prospettive di Zaniolo all'Udinese.

L'esterno offensivo del Milan ha Dichiarato dal Portogallo, nei giorni scorsi, che potrebbe essere giunto il momento di lasciare il club. Il rapporto tra il giocatore e la squadra rossonera è stato caratterizzato da momenti di grande amore da parte dei tifosi e da altrettante critiche, legate a un comportamento a volte giudicato indolente.

Con la finestra di mercato estiva ormai imminente, una separazione appare possibile. Intanto, il terzino è stato convocato in Nazionale da Silvio Baldini ed è sceso in campo da titolare nella vittoria per 1-0 contro il Lussemburgo. Al termine dell'incontro, ha espresso il proprio affetto verso Rafael Leao, dichiarando che se il compagno avrà bisogno di cambiare aria per ritrovare serenità, non vedrà ostacoli a questa scelta.

Nel frattempo, il Milan riceve una rassicurazione da Bartesaghi, che ha promesso di voler restare in rossonero il più a lungo possibile. Per quanto riguarda il calendario della Serie A, la nuova composizione sarà resa nota domani, con criteri che prevedono soste nazionali, asimmetria nei calendari e derby. Lo Spezia vede diversi club interessati a Giuseppe Aurelio, con sondaggi da parte di Frosinone e Lecce.

La sconfitta di Dusan Vlahovic con la Juventus ha acceso il dibattito: il serbo si sopravvaluta con richieste fuori mercato? Chi potrebbe accontentarlo? La Juventus, senza Champions League, rischia di perderlo a zero, un grave errore di gestione. Il Napoli ha risolto consensualmente il contratto con Antonio Conte, come annunciato dal comunicato ufficiale.

Denzel Dumfries non risponde direttamente sulle voci di un interesse del Real Madrid, ma le sue parole sembrano aprire la porta a un addio all'Inter, dichiarandosi orgoglioso degli anni passati in nerazzurro. Anche Zielinski ha salutato Dumfries, ammettendo che la sua partenza sarebbe un dispiacere, ma che certe offerte non si possono rifiutare. Ci si interroga sul perché il Milan insista nel volere un allenatore straniero, come osservato da Gianluca Di Marzio.

Intanto, la Juventus valuta il ritorno di Kolo Muani come acquisto giusto per l'attacco. Il mercato è in fermento, con nomi come Dumfries, Perin e Zaniolo al centro delle discussioni; il Napoli, attraverso Aurelio De Laurentiis, ha parlato delle top news delle 18. L'Udinese è pronto a riscattare Nicolò Zaniolo per 9 milioni, ma resta da risolvere il nodo dell'ingaggio.

Dal mondo Primavera, Galloppa sembra pronto per il salto in Serie B. La Juventus Next Gen guarda al futuro, prolungando il contratto di Grelaud fino al 2028. Gattuso approda al Renate con un contratto biennale. L'Ascoli sogna la Serie B e per la finale playoff il Del Duca è andato sold out in 11 minuti. L'Inter Women ha rinnovato fino al giugno 2027 con la svedese Olivia Schough.

Infine, il cantante Italiano ha dettato la linea: l'Italia ha due finali davanti e deve vincerle entrambe. La redazione di System24 operates also as a select group of third-party editors present in the Italian and international market, including Tuttomercatoweb.com for which it exclusively manages advertising spaces. For information: info.system24@ilsole24ore.com





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