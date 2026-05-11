Ultime notizie dalla Serie A e dal mondo calcistico in un totale di 2500 caratteri.

Presentazione di una vasta gamma di notizie e approfondimenti sul mondo calcistico italiano e internazionale, nonché trattative sui calciatori e sul mercato. Al centro delle notizie, la fatica del Milan, il ritorno di Allegri e i possibili esecuzioni, i mobiliziamenti del campionato di Serie A, la strategia ad personam in Serie B e C. Oltre alle notizie sul calcio, Club Calcio offre approfondimenti sul calcio femminile, con movimento in casa Milan e altre squadre, oltre che la Coppa Calcio Mondiali e Europa League. Anche gli approfondimenti sul mercato calcistico e su editori terzi presente nel mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com.

Il numero 13 del Benevento continua a segnare con l’Atalanta, mentre il Milan subisce il ko contro il Genoa e Allegri potrebbe essere sostituito. Inoltre, Club Calcio offre approfondimenti sui campionati Serie C e B. La classifica mensile di Serie A mostra una battaglia tra Milan e Roma, mentre le indiscrezioni sul mercato italiano e internazionale aggiornano i lettori.

Anche la Serie A femminile ha dei movimenti importanti mentre nella Coppa del Mondo femminile USA-Canada ha un risultato eccezionale da 5-0 e in Europa League una sfida unica tra Manchester City e Birmingham City





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