Il Quotidiano Sportivo presenta le ultime notizie di calcio e sport in edicola, con approfondimenti e analisi sulle squadre più importanti, le ultime notizie sul caso della settimana e sulle squadre emergenti. Inoltre, l'Editoriale di Lorenzo Di Benedetto offre una riflessione sulla situazione del calcio italiano e sulle prospettive future.

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi, giovedì 14 maggio 2026, parla della finale di Coppa Italia vinta ieri sera dall' Inter . Poi sul caso della settimana, il quotidiano scrive: 'La Lega Serie A vuole il derby alle 12.

Presentato ricorso al Tar'. E sul Milan: 'Nkunku-Fullkrug, la nuova coppia per la Champions'. L'Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Troppa Inter per tutto il calcio italiano: quello dei nerazzurri è l'unico progetto che convince e funziona davvero. Il double di Chivu serva da lezione a tutti i club di Serie A: basta con gli instant team, serve programmazione.

Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C. Azzardi, ricorsi, scontri: Serie A vs tennis, il derby di Roma è un caso. E non si sa quando si gioca. L’Inter di Chivu fa la storia: il Doblete è servito, 2-0 alla Lazio nella finale di Coppa Italia. Caos derby, Simonelli: 'Abbiamo sbagliato, ma serve buon senso.

Risposta in serata o ricorso al TAR'. Dybala e non solo, Roma al lavoro sui rinnovi. E un portiere può salutare. Il punto di Gianluca Di Marzio.

Dybala e i sogni infranti dei tifosi della Roma. Ma quella notte è indimenticabile. La programmazione del Como e il paragone coi modelli Milan e Fiorentina. Il punto di Gianluca Di Marzio.

Fiorentina, giorni decisivi per il possibile Vanoli-bis. E intanto il club lavora per rescindere Pioli. Quante grandi panchine d'Europa cambieranno? Due (e non solo) sono sicure.

Sampdoria, ai dettagli con Petcu per l'Academy. Mancini jr e il futuro: 'La Sampdoria è la mia seconda pelle. Vorrei rimanere qui a vita'. Casertana, Coppitelli: 'Davvero triste che questo splendido percorso sia finito'.

Ravenna, prosegue la corsa verso la B. Mandorlini: 'Col Cittadella fatta gara da squadra vera'. Casertana fuori dai playoff. Coppitelli è sereno: 'Giocato alla pari con una big come la Salernitana'. Floe: 'Napoli affascinante.

Danimarca? Con Italia e Svezia gare difficili, ma voglio il Mondiale'. Bonansea nella storia della Juve: è la più presente di sempre con Girelli. E può esserci il sorpasso.

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