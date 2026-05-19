Un aggiornamento sulle ultime notizie e approfondimenti sportivi, inclusi commenti degli opinionisti e analisi sulle percentuali di permanenza degli allenatori in Serie A.

Udinese-Runjaic legati fino al 2027, ma il futuro non è scontato: presto l'incontro col club Non solo Calafiori, l'Arsenal parla italiano: dietro la Premier c’è anche la firma di Andrea Berta Editoriale di Raimondo De Magistris Conte, Palladino e Sarri al 5%, Spalletti al 90 nonostante il crollo della Juventus: squadra per squadra, tutte le percentuali di permanenza degli allenatori di Serie A A rischio Grecia-Italia.

Non è gradita la scelta degli azzurri di giocare con l'U21 Inter, terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza. Dal rinnovo al mercato: tutte le ultime Ascolta il podcast Cinque giocatori al centro del progetto Venezia in Serie A Conte, Sarri e Allegri: quale il loro futuro?

Il commento degli opinionisti In Germania sono certi (e un po’ sorpresi): Nagelsmann non convocherà Fullkrug Roma, retroscena El Shaarawy: squadra colta di sorpresa dall'annuncio del ritiro Palermo, carica dei tifosi sotto l’hotel: “Non è finita” In 30mila al Barbera Union Brescia, Corini: “Guai pensare di aver già passato il turno. Servirà un’altra grande partita” Giugliano MVP, Wullaert miglior attaccante: tutti i premi della Serie A Women Malagò: “Il calcio femminile può crescere, ma bisogna partire dalle basi” e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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