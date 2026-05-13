Ultime notizie in Italia, tra cui la cronaca di Lazio-Inter 0-2, le pagelle della finale di Coppa Italia, il caos in Serie A, la protesta della Curva della Roma, la preparazione del Bari per il playout, la visita della Virtus Entella al Gaslini, i playoff Serie C e molto altro ancora.

Lazio-Inter 0-2 , le pagelle della finale di Coppa Italia : la ThuLa porta Chivu in paradiso Napoli , l' ex preparatore dei portieri : ' Meret troppo criticato, non c'è paragone con Milinkovic'Caos Serie A , la Curva della Roma in protesta: 'Se mettete il derby lunedì sera, non entriamo'Il Bari prosegue la preparazione per il playout: sono da valutare le condizioni di Cistana La Virtus Entella in visita al Gaslini : 'Perché certi incontri lasciano il segno' Playoff Serie C , il Potenza chiude il cerchio delle qualificate: i risultati del turno ormai archiviati Playoff Serie C , anche la Salernitana al turno successivo.

Il risultato di parità affossa la CasertanaPlayoff Serie C, boom Casarano! I risultati finali premiano anche Lecco e RavennaLa Roma Femminile premiata in Campidoglio per la vittoria del terzo scudetto della sua storiaSoncin alla finale Primavera: 'Sassuolo-Milan spot per il calcio. La Nazionale femminile ha futuro'Ana Capeta resta alla Juventus, esercitato il diritto di riscatto: ha firmato fino al 202





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