Ultime notizie: Milan in peggio, Vlahovic alla Juventus, Reggiana assume le responsabilità, Bodie vuole portare il Venezia in Europa, Serie A Women Lazio-Ternana Women 2-0

Il Milan subisce un peggioramento dei risultati, con Rafa Leao che è il primo ammonito del match e che prova a ridurre le distanze dopo aver ricevuto un cartellino giallo. Vlahovic si avvicina alla Juventus, ma è pronto a andarsene. La Reggiana assume le responsabilità della retrocessione in Serie C, mentre la presidente Bodie vuole portare il Venezia in Europa. La Serie A Women ha visto Lazio-Ternana Women concludersi con un risultato di 2-0.

Il Milan subisce un peggioramento dei risultati: Rafa Leao è il primo ammonito del match, ricevendo un cartellino giallo per un'entrata in ritardo su Scalvini .

Dopo aver ricevuto il giallo, ha provato a ridurre le distanze, liberandosi di Zappacosta e provando una conclusione di destro, ma ha finito per tirare addosso al portiere Milan. Allegri ha dichiarato di voler restare a Milano, sostenendo che sta lottando da solo per l'obiettivo. Il futuro di Vlahovic si avvicina alla Juventus, ma è pronto a andarsene. La finale di Coppa Italia tra Sarri-Chivu potrebbe essere un'altra storia.

La classifica aggiornata della Serie A mostra che la Fiorentina ha salvato la retrocessione, mentre la Cremonese ha accorciato sul Lecce. La Reggiana ha assunto le responsabilità della retrocessione in Serie C, mentre la presidente Bodie ha dichiarato che l'ambizione del Venezia è quella di portare la squadra in Europa. La Serie C, al primo turno dei playoff, ha visto la sfida tra Potenza e Renate in trasferta.

La Serie A Women ha visto Lazio-Ternana Women concludersi con un risultato di 2-0. Infine, la Serie C, al primo turno dei playoff, ha visto Foggia che si pensa già al futuro, con Perucchini che potrebbe andare verso la risoluzione anticipata





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