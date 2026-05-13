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Ultime notizie: Sassuolo, Walukiewicz diventa fuoriclasse; Ramsey al PSG, Serie C 2026/2027, hanno già 46 squadre ai nastri di partenza. Kean guidato con cautela, De Ligt al Milan

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Ultime notizie: Sassuolo, Walukiewicz diventa fuoriclasse; Ramsey al PSG, Serie C 2026/2027, hanno già 46 squadre ai nastri di partenza. Kean guidato con cautela, De Ligt al Milan
SassuoloWaluäwiczNapoli
📆5/13/2026 2:24 PM
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Provocazioni all'interno del club dei blazzgrandi per il possibile arrivo di Ramsey in PSG e la possibile partenza di Dybala presso la Capitale. Mentre nel Centro Italia arriva la grande notizia della Serie C 2026/2027 che ha già annunciate ben 46 squadre

Sassuolo , si ferma Walukiewicz: trauma contusivo alla gamba destra per il difensore, Napoli , De Laurentiis vara la nuova politica: i prossimi acquisti saranno al massimo 2003 Dybala spera di rimanere a Roma.

Ramsey al PSG, possibile da parte Milan e Inter, Serie C 2026/2027, sono già 46 le società ai nastri di partenza. Kean di utilizzo attento al Napoli, De Ligt al Milan e MTK la sorpresa del centrodestra europeo. Alla Juventus, Ana Capeta resta alla Juventus, esercitato il diritto di riscatto: ha firmato fino al 202

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