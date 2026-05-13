Ultime notizie sportive: caos derby, caos orari, semifinali e playoff

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La notte è stata tosta per il Campobasso , mentre il PotenzaAudace Cerignola ha battuto l'era Grieco. Il Guidonia Montecelio ha annunciato l'interruzione del rapporto di lavoro con il tecnico Ginestra.

Milan e Juventus hanno siglato la missione Vlahovic e Spalletti, mentre Conte-DeLa e Gasp sono al tavolo per gli equilibri. Lazio-Inter, Como e Inter a un passo dalla storia. Roma lavora sui rinnovi e un portiere può salutare. Serie A, caos orari e caos derby.

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