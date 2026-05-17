Ultime notizie sportive in Italia, tra cui la vittoria della speranza della Cremonese a Udine, il dramma della Juventus, la corsa alla Champions League di Milan e Roma, la salvezza del Cagliari, il successo del Bologna e la sconfitta dell’Atalanta, la vittoria dell’Inter e del Verona, la festa del campionato italiano e la guerra di potere all’interno del Milan.

Vardy firma la vittoria della speranza della Cremonese a Udine. 0-1 e discorso salvezza rimandato Il dramma sportivo ed economico della Juventus è a un passo: qualcuno dovrà pagare.

Milan e Roma la Champions è lì, manca l’ultimo metro. Cagliari ribalta il Torino e conquista la salvezza davanti ai suoi tifosi: 2-1 firmato Esposito-Mina Bologna vince a Bergamo ma l’Atalanta va in Conference. 0-1 il finale: decide Orsolini Inter, poco male: il Verona fa 1-1 nel recupero.

Ora la festa scudetto può partire Ascolta il podcast "Cardinale, Tare, Allegri e la guerra di potere all’interno del Milan" Cremonese, tra poco la conferenza di Giampaolo post Udinese "I derby mettili nel c...

": Thuram, striscioni anti-Milan con il caschetto ‘alla Chivu’ Palermo, Inzaghi: "Abbiamo sbagliato tutto, ma possiamo fare tre gol anche noi" Catanzaro-Palermo 3-0, le pagelle: Iemmello dominante, Liberali preciso. Pohjanpalo horror Play off Serie C, Lecco e Catania rimandano tutto al ritorno: al Rigamonti-Ceppi finisce 0-0 Play off Serie C, niente reti fra Lecco e Catania: ma Forte colpisce una traversa Fiorentina, Pinones Arce: "Quarto posto amaro.

Vogliamo inserire una marcia più alta" Serie A Women, Juve e Fiorentina chiudono vincendo: le viola chiudono quarte Roma femminile, Giugliano: "Alzare la coppa ciliegina sulla torta. Scudetto meno scontato di tutti" Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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