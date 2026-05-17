Ultime notizie sportive: Mandragora, Bremer, Mancini, Inter, Lazio, Milan, Tare, Serie B, Benevento, Roma Femminile, Como Women

Ultime notizie sportive: Fiorentina-Juventus, Bremer-Juventus, Mancini-Roma, Inter-Juventus, Lazio-Roma, Milan-Inter, Tare-Milan, Serie B, Benevento-Palermo, Roma Femminile-Bergamaschi, Como Women-Bernardi

Raddoppia la Fiorentina allo Stadium con un super gol dell'ex Rolando Mandragora , che lascia partire un sinistro dalla distanza che fulmina Michele Di Gregorio e porta il risultato sullo 0-2.

Mandragora ha poi esultato con Fabiano Parisi in panchina. Juventus, giallo pesante per Bremer: diffidato, salterà il derby. Stagione finita per il brasiliano Mancini bomber a sorpresa, doppietta del centrale: Roma-Lazio 2-0 al 66'. Genoa-Milan, gara temporaneamente interrotta per lancio di fumogeni e petardi Inter, quattro nomi per crescere.

DeLa-Conte presto il faccia a faccia decisivo. Fabregas cerca italiani. Vlahovic decida il futuro con la sua testa Lazio, Sarri contro la Lega: 'Meno esperti di politica sportiva, più gente di calcio'. Milan, al 'Ferraris' arrivato anche Cardinale: incontro con squadra e mister negli spogliatoi Jashari invece di un nuovo Milinkovic-Savic.

E poi... perché Tare è al passo d'addio. Ascolta il podcast 'Cardinale, Tare, Allegri e la guerra di potere all'interno del Milan'. Il punto di Gianluca Di Marzio Iacchetti: 'L'Inter è da un po' la squadra più forte d'Italia. Questo scudetto è per Beccalossi'.

Napoli, l'ex Sosa: 'A Pisa con 5 difensori: dove vogliamo andare con questa mentalità?

'. Play off Serie B, oggi tocca a Palermo-Catanzaro. Ieri pari fra le polemiche a Castellammare Carrarese, Ruggeri: 'Soddisfatti per la salvezza, ma c'è un pizzico di rammarico per i playoff'. Torres, Greco esulta dopo la salvezza: 'Percorso straordinario, questa vittoria vale doppio'.

Benevento, Scognamillo pensa già alla B: 'Ci aspetta un'annata intensa, non vediamo l'ora'. Roma Femminile, la gioia di Bergamaschi: 'È stato un anno pazzesco, stagione fantastica'. Como Women, Bernardi: 'Qui mi sto scoprendo come giocatrice. Sento la fiducia del mister'.

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