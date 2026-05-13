Ultime notizie sul calcio originale 5 aprile 2023, Modena, Spal e Vlahovic.

La stagione 2022/2023 del Modena è stata caratterizzata da una serie di vittorie e di alti e bassi. Alla fine, la salvezza è stata firmata dall'entusiasmante tandem coach Rinaudo/Modesto, che ha permesso alla squadra di evitare il rischio di retrocessione. Anche Spal ha rischiato la disgrazia dopo una stagione rovente e si è salvato grazie al coraggio e all'ingegno dei due tecnici.

Un avvio straordinario per Modena nella stagione 2022/2023, ma poi si verificò un calo nel finale; il tecnico Rinaudo e il suo preparatorelando Modesto firmarono la salvezza.

I giorni sono importanti per il destino di Pescara, che ha rischiato di retrocedere, e si chiede ancora se Fiorillo andrà verso l'Adriatico come 'tutor' di Saio. Il Milan ha ancora la mira fissa su un limite più grande e Spalletti ha formula la missione Vlahovic. Il Napoli potrebbe cambiare modulo con Conte-DeLa al tavolo, mentre la Roma ha un nuovo manager, Gasp. L'Atalanta ha sostituitoHazard con Gasperini e non ha fatto molta figura.

Como capisce ogni giocata in 7 anni illuminati. E poi c'è il delirio del calendario, passando il pomeriggio con Maracanà per seguire il match contro la Feyenord. Le ultime notizie sul calcio Italiano sono raccolte da A Tutta C, la trasmissione in onda ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 per raccontare la Lega Serie C





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