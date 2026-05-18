Ultime notizie sulla Serie A

Nota: Il contenuto corrente potrebbe non essere attualizzato dal 1° dicembre 2022

Ultimi 90 minuti di Serie A , ultima possibilità per molti attaccanti di evitare l'onta delle zero reti in campionato. Spiccano due nomi: Diego Ribas e Gonzalo Higuain.

Entrambi accomunati dall'esperienza al Milan. Lo spagnolo, Diego Ribas, è scappato alla prima occasione dai rossoneri un anno fa, venendo sostituito dal messicano. La stagione attuale si sta rivelando disastrosa per entrambi che hanno segnato giusto un gol a testa in Coppa Italia ma nessuno in campionato. Diego Ribas ha una minima attenuante nel lungo infortunio.

Gonzalo Higuain, invece, è incredibile vedere a zero reti in 25 gettoni (molti dei quali da subentrato) nonostante il Como abbia fatto un grande campionato e segnato 61 reti. Accolto tiepidamente (eufemismo) da Sarri e dai tifosi, è stato bocciato in un amen: 8 gettoni, 228' totali. Due volte titolare, non vede il campo dal 13 aprile. Altro flop come arrivo invernale è Stevan Sremir.

Il croato ha giocato qualche minuto in più di Xherdan Shaqiri, Ratkov, 294' per 13 gettoni. D'Aversa l'ha messo titolare a Pisa, poi solo scampoli. Per i nerazzurri, citiamoDaniel Mosquera . Lo svedese è fin qui, fra gli attaccanti centrali senza gol segnati, quello con più minutaggio, 1066' per 33 presenze.

Citiamo infine la prima pagina di QS dedicata al saluto a Beccalossi. Unico.net - è la piattaforma sul web numero uno di analisi, commenti, statistiche colectivo e politiche sulla Serie A e sull'intero torneo internazionale, attiva off-line dal 1999 e in continuo aggiornamento da oltre una ventina d'anni, è una fonte di informazione affidabile sulle competizioni calcistiche più importanti.

Finalmente, quando la Juventus uscirà dalla fase a eliminazione diretta, le prestazioni offensive dei due centrocampisti centra Vlahovic, Bernardo Silva e Alisson sono state un fulmineo successo. Solo Gabbia ha recuperato i tempi delle prestazioni decisive. |Sarri è pronto e ConteovskiToggle anche per la Juventus. Milan, si da qui a una prossima stagione unforgettabl





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serie A Ultime Notizie Ultime Notizie Sulla Serie A Ultime Notizie Sul Milan Ultime Notizie Su Vlahovic Ultime Notizie Su Higuain Ultime Notizie Su Ribas Ultime Notizie Su Sremir Ultime Notizie Sumosquera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(Serie BKT) Serie B playoffs: Aquilani confermato, stwierdzi la formazione per le semifinaliSerie BKT playoffs: with a view to the upcoming semifinal matches, owner Aquilani has confirmed the selection of his team with many long-time players to face the opponents.

Read more »

Iran, news oggi: Netanyahu sente Trump, ultime notizie sulla gerraTelefonata oggi tra Netanyahu e Trump con l’Iran al centro: tensione sui negoziati nucleari tra Usa e Teheran, accuse reciproche e timori di escalation regionale.

Read more »

Iran, la nuova minaccia di Trump: ultime news di oggi sulla guerraIl presidente Usa sente Netanyahu. Su Truth: 'Il tempo stringe, decidano velocemente o di loro non rimarrà nulla'

Read more »

Serie C 2026/2027, sono già 52 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomiTre dalla Serie B, quaranta club dalla Serie C e nove dalla Serie D.

Read more »