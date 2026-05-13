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Ultime notizie: uno slittamento minera i pompieri, minacciano la Alghero, Caos 37ª giornata in Procura, Roma-Lazio in Consiglio Federale, Viola col Pisa, news calciomercato tra Roma, Bergamo e Juventus

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Ultime notizie: uno slittamento minera i pompieri, minacciano la Alghero, Caos 37ª giornata in Procura, Roma-Lazio in Consiglio Federale, Viola col Pisa, news calciomercato tra Roma, Bergamo e Juventus
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📆5/13/2026 6:09 PM
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Napoli, lo stakanovista Politano out col Pisa: Conte valuta due azzurri per sostituirlo, Lazio-Inter, le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia: dubbio risolto, Thuram titolare, Ufficiale Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il limite più grande.

Juve: la missione Vlahovic firmata Spalletti. Napoli: Conte-DeLa e gli equilibri al tavolo. Roma: il manager Gasp. Lazio-Inter: una sola favola.

Como: 7 anni illuminati. E il delirio del calendario, Caos 37ª giornata, l'ultimo azzardo della Lega: anticipare il derby e posticipare Sinner, Caos arbitri, AIA commissariata ma solo dopo parere del Collegio di Garanzia: il comunicato, Piantedosi, Lo slittamento di Roma-Lazio a lunedì era l'unica soluzione percorribile, Dalla Inghilterra: l'Aston Villa prepara un'offerta per Soulé, Perugia-Parma in Serie B, News, AF nella lotta alla salma, Serie C playoffs e finali, News, News Editoriali, Infinex New

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