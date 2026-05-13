Ultime notizie: uno slittamento minera i pompieri, minacciano la Alghero, Caos 37ª giornata in Procura, Roma-Lazio in Consiglio Federale, Viola col Pisa, news calciomercato tra Roma, Bergamo e Juventus

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Juve: la missione Vlahovic firmata Spalletti. Napoli: Conte-DeLa e gli equilibri al tavolo. Roma: il manager Gasp. Lazio-Inter: una sola favola.

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