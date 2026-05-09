Ultime partite di Bundesliga: Stoccarda vs Leverkusen, Coppa e ansia per Champions

La Bundesliga si concluderà presto con una serie di sfide avvincenti. Come al solito, la penultima giornata è molto attesa. Stoccarda e Leverkusen si contenderanno la qualificazione per la prossima stagione Champions League: solo uno di loro potrà accedere al prossimo torneo mentre gli altri due entreranno in Europa League.

Il campionato tedesco, Bundesliga , è alla sua penultima giornata di campionato : cinque match in programma, di cui quattro alle 15.30. Una sfida avvincente è programmata tra Stoccarda e Leverkusen , con questi due squadre che boulderanno per un posto in Champions League.

Anche l'Hoffenheim sarà presente in questo faccia a faccia, affacciandosi a un terzo posto che potrebbe valere un'altra edizione dell'Europeo. I formatori ufficiali sono stati già eletti e qui di seguito i rispettivi nomi: Stoccarda: Stoccarda; Leverkusen: Bender; Hoffenheim: Konoplyanka





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