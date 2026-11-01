Ultimo a New York, secondo Parpiglia la storia con Jacqueline Luna Di Giacomo è in pausa

Ultimo è a New York e compone nuove canzoni: secondo Gabriele Parpiglia la relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbe in pausa.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, si trova a New York. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, il cantautore starebbe attraversando un momento personale più complicato di quanto si pensasse, e la relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbe attualmente in pausa.

La vita di Ultimo a New York tra musica e riservatezza

Trentenne e romano, Ultimo è noto come autore di ballate che hanno accompagnato intere generazioni. Secondo la ricostruzione di Parpiglia, durante il soggiorno nella Grande Mela il cantautore sembra aver scelto la musica come rifugio nei momenti difficili.

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La sua quotidianità oltreoceano sarebbe fatta di uscite rarissime, di un cerchio ristretto di amici fidati e di lunghe sessioni di composizione. Il quadro descritto dal giornalista è quello di un artista concentrato sul lavoro e lontano dalla vita mondana.

Parpiglia sottolinea anche una novità: Ultimo starebbe componendo da solo. Nelle sue parole, il cuore dell'artista si sta riversando nelle nuove canzoni, e quelle in arrivo dovrebbero essere parecchie.

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La relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo, 26 anni, è la figlia di Heather Parisi. Secondo il giornalista, la storia con Ultimo si troverebbe ora in una fase di pausa, una notizia che segna un cambiamento rispetto al percorso pubblico della coppia.

La coppia si è formata nel 2021 e il legame ha conosciuto momenti di grande intensità pubblica. Nel giugno 2024, durante un concerto allo stadio Olimpico di Roma, Ultimo aveva dedicato un momento sul palco all'annuncio dell'arrivo del loro primo figlio, accolto dal boato del pubblico.

Il percorso della coppia e la nascita di Enea

Il piccolo Enea è nato a New York il 30 novembre 2024. Per celebrare l'evento, Ultimo aveva pubblicato il brano La parte migliore di me, un titolo che, già di per sé, racconta il significato del momento.

Il legame tra i due non è nuovo a voci e indiscrezioni. Già tra il 2022 e il 2023 circolavano notizie su presunte incomprensioni e distanze, che erano state però smentite dai diretti interessati con foto sui social e dediche pubbliche.

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Anche nell'estate del 2024 l'assenza di contenuti di coppia aveva riacceso i rumor, che si erano poi placati con le successive apparizioni insieme. Ora, secondo la ricostruzione di Parpiglia, si delinea una nuova battuta d'arresto nella vicenda sentimentale.

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali dei protagonisti sulla pausa riferita dal giornalista. La notizia resta quindi legata alla ricostruzione pubblicata nella newsletter di Parpiglia, mentre l'attenzione si concentra sul lavoro musicale che Ultimo starebbe portando avanti a New York.