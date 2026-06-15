Ultimo giorno per pagare l'acconto dell'Imu 2026: cosa succede a chi non paga in tempo

L'Imu 2026 è ormai vicina e molti proprietari di immobili devono ancora pagare l'acconto. Ma cosa succede a chi non paga in tempo? E come funziona il ravvedimento operoso?

Martedì 16 giugno è l'ultimo giorno utile per pagare l'acconto dell'Imu per il 2026. Ma cosa succede a chi non paga in tempo la prima rata dell'imposta municipale unica sugli immobili?

I ritardatari potranno comunque mettersi in regola anche successivamente, aggiungendo però una somma in più, tramite il cosiddetto ravvedimento operoso, ma solo fino a quando la violazione non sarà già stata contestata formalmente o fino a quando non saranno iniziate le attività di controllo sul tributo da parte delle autorità competenti. Ma andiamo con ordine. L'importo totale che deve essere corrisposto si calcola partendo dalla rendita catastale dell'immobile per cui è previsto il pagamento dell'imposta, aumentandola del 5%.

Il risultato va poi moltiplicato per un certo coefficiente, che cambia a seconda del tipo di edificio di riferimento. Infine, la cifra ottenuta va moltiplicata anche per l'aliquota decisa dal Comune in cui si trova l'immobile. L'importo dell'acconto 2026 viene calcolato sulla base delle aliquote in vigore nel 2025, di solito facilmente reperibili sui siti istituzionali dei vari Comuni italiani. La seconda rata dell'Imu, per completare il saldo totale, scade sei mesi dopo quella dell'acconto, quindi il prossimo 16 dicembre.

In questo caso le aliquote applicabili saranno quelle specifiche per il 2026. È fatta sempre salva la possibilità di versare entro il 16 giugno tutto l'importo dovuto, calcolandolo però con le aliquote del 2025. In linea generale, l'Imu va pagato solo per le seconde case, oltre che per i terreni agricoli e le aree fabbricabili. Ci sono però dei casi in cui bisogna versarlo anche per l'abitazione principale, cioè per la prima casa.

L'imposta è sempre dovuta per le categorie catastali cosiddette di lusso: A/1, A/8 e A/9, cioè per le ville, le abitazioni in ville e castelli e i palazzi. Restano quindi esclusi gli immobili iscritti al catasto sotto le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. L'imposta è dovuta da tutti coloro che sono proprietari di uno o più immobili per cui è previsto il pagamento. Lo stesso vale per chi ha un diritto reale di godimento.

Il caso più frequente è quello dell'usufrutto, ma è così anche per chi esercita i diritti di uso, abitazione, superficie. Come detto all'inizio, si può pagare la prima rata anche dopo il 16 giugno, ma la somma da corrispondere sarà maggiorata.

Le regole sono quelle che disciplinano in generale il ravvedimento operoso, cioè - come l'Agenzia delle entrate - la spontanea rimozione della violazione o dell'irregolarità fiscale commessa, con il versamento dell'imposta dovuta, più gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e infine con la sanzione in misura ridotta. La sanzione, che in forma piena sarebbe del 25% di quanto dovuto, cambia in base a quando sarà effettuato il pagamento.

L'Imu può essere pagato tramite bollettino postale o con il modello F24. Si può anche utilizzare il servizio F24 web dell'Agenzia delle entrate. La legge prevede alcune riduzioni.

C'è ad esempio lo sconto del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente (oltre ad avere la dimora abituale) nello stesso territorio comunale in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione è del 50% della base imponibile anche per gli immobili di interesse storico/artistico, così come per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Si scende invece al 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato. È in vigore anche una riduzione del 50% dell'imposta nel caso del possesso di un unico immobile da parte dei pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con il nostro Paese





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