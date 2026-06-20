Ultimo, il settimo album e la stasi creativa: il talento prigioniero del successo

Il nuovo disco di Ultimo arriva in concomitanza con il record di presenze al concerto di Tor Vergata, ma lascia l'impressione di un lavoro pigro e ordinario, senza novità significative. L'analisi evidenzia come il cantautore, a trent'anni, sembri essersi fermato sul piano creativo,_limitandosi a un fan service che rinuncia a rischiare. La sua identità melodica reazionaria, che lo contrappone alla trap, rischia di trasformarsi in una gabbia che ne impedisce l'evoluzione.

Il panorama musicale contemporaneo vede un valore ridotto degli album rispetto al passato, con il successo degli artisti sempre più legato ai singoli e alla narrazione costruita attorno a essi.

In questo contesto, Ultimo pubblica il suo settimo album proprio alla vigilia del concerto record al Tor Vergata di Roma, davanti a circa 250mila persone, manifestazione che segna un punto culminante nella sua carriera e nel live italiano. Tuttavia, l'album appare privo di slancio innovativo, ridotto a un compitino senza scossoni o aggiornamenti della formula che l'ha reso popolare. Non è un brutto lavoro, ma non offre nulla di nuovo: piacerà ai fan, ma deluderà chi cerca una svolta.

A trent'anni, Niccolò Moriconi sembra essersi fermato sul piano creativo,_limitandosi a un fan service che rinuncia a ogni rischio. Rispetto al precedente disco, che almeno aveva presentato un duetto inusuale con Mezzosangue, qui non vi sono elementi che stupiscano l'ascoltatore. Il successo di Ultimo si fonda su un'identità melodica reazionaria, che evoca la tradizione di Eros Ramazzotti, Antonello Venditti e Renato Zero, contrapposta alla stagione del trap.

Questa natura" - sia musicale che valoriale& - gli conferisce un ruolo di alternativa alle mode, ma allo stesso tempo lo confina in una ripetitività che lo rende simile, per vizi di forma, alla trap più standardizzata. Pur rappresentando un'opposizione ideologica, anche la sua discografia pecca di staticità: mancano fasi evidenti, evoluzioni personali o racconti autobiografici approfonditi.

La favola di Ultimo contro il mondo viene reiterata senza contraddizioni, senza mostrare le gioie, le delusioni o i ripensamenti che ci si attenderebbe da un artista della sua età. Di fronte a un talento che si accontenta del compitino, viene da pensare che sia in parte prigioniero del proprio successo, incapace di rinnovarsi pur avendo ancora trent'anni





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