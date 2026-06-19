Ultimo, l'album Il giorno che aspettavo: concept, tatuaggi e il concerto record a Tor Vergata

Il cantautore romano Ultimo presenta il suo settimo album di inediti, un concept album intitolato Il giorno che aspettavo, che unisce musica, segreti personali tatuati sulla pelle e un palcoscenico da record. Anteprima speciale per le persone con disabilità prima del grande show a Tor Vergata.

Il cantautore romano Ultimo torna sulla scena musicale con il suo settimo album di inediti, Il giorno che aspettavo, pubblicato sotto l'etichetta indipendente Ultimo Records.

Il disco, che arriva a due anni dall'ultimo lavoro in studio, non è solo una raccolta di dieci brani interamente scritti e composti dall'artista, ma un vero e proprio concept album. La copertina, firmata da Corrado Grilli, raffigura uno scenario cosmico con il simbolo dell'infinito, che Niccolò ha scelto di tatuare sul dito anulare, al posto della fede, come simbolo del suo amore eterno per la musica e del percorso iniziato con il primo album.

Il titolo stesso nasconde una doppia anima temporale: ricorda la data del suo primo concerto allo Stadio Olimpico, incisa sul collo, e allo stesso tempo guarda al futuro imminente, a quel giorno che aspettava. L'album, prodotto insieme a Yoshi (tranne la ballad Questa insensata voglia di te, curata interamente da Niccolò), racchiude l'urgenza emotiva di un trentenne che vanta già numeri da leggenda: 42 stadi riempiti, oltre 2 milioni di biglietti venduti e 85 dischi di platino.

Trainato dal singolo Romantica, il disco sta già girando nelle radio e sulle piattaforme streaming. Dietro le quinte, l'attenzione è tutta rivolta al prossimo grande show, che, secondo lo psichiatra Paolo Crepet, lo consacra come artista capace di parlare a intere generazioni.

Mancano solo due settimane al concerto-evento e la macchina produttiva, guidata da Vivo Concerti in collaborazione con Roma Capitale e l'Ateneo di Tor Vergata, sta allestendo una struttura mastodontica nell'area della Capitale: un palco lungo 140 metri sovrastato da 34 torri alte 33 metri, 2500 metri quadrati di schermi led ad alta risoluzione e un'enorme firma metallica luminosa di Ultimo sospesa a 60 metri d'altezza. Dal centro della scena si snoderà una passerella di 30 metri a forma di infinito.

Fedele alla sua filosofia di impegno sociale e al nome d'arte che lo lega ai più fragili, Ultimo ha voluto fare un regalo speciale: il prossimo 2 luglio, a due giorni dallo show ufficiale, le porte della prova generale saranno aperte esclusivamente alle persone con disabilità, che potranno assistere in anteprima a quello che si preannuncia come il più grande raduno pop dell'anno. Con un palmarès così ricco, Ultimo non ha più nulla da dimostrare: ha solo voglia di cantare, lasciando che siano le sue canzoni e i suoi tatuaggi a parlare per lui





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